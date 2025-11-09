Suspendido en el descanso el Ceuta-Almería por el fallecimiento de un espectador

El partido entre la AD Ceuta y el UD Almería se ha suspendido en el descanso, con empate a uno en el marcador, debido al fallecimiento de un espectador que sufrió una parada cardiorrespiratoria a los diecisiete minutos del primer tiempo.

El suceso provocó que el partido estuviera detenido entre el minuto 17 y el minuto 26 del primer periodo al ser alertado el colegiado navarro Alejandro Morilla de la atención sanitaria a un aficionado que se encontraba detrás de la portería del portero local Guille Vallejo.

Los sanitarios de la Cruz Roja y los médicos presentes estuvieron intentando reanimar durante varios minutos al aficionado, quien finalmente fue trasladado en una camilla hasta los exteriores del estadio, donde aguardaba una ambulancia.

Finalmente, el hombre falleció de un infarto antes de su llegada incluso al Hospital Universitario, lo que motivó que en el descanso del partido el colegiado optara por suspender el encuentro, según informó el club ceutí a través de la megafonía del estadio.

Antes de la suspensión, el equipo ceutí afrontaba el partido después de no jugar en casa desde el 18 de octubre -cuando derrotó por dos a cero al Mirandés- tras haber tenido que afrontar dos partidos seguidos a domicilio (Cultural Leonesa y Córdoba) así como otro de por medio de la Copa del Rey en Totana (Murcia), por lo que encaraba el encuentro con la intención de mantener su dinámica positiva ante su público.

Por su parte, el Almería, que no visitaba Ceuta desde hacía 24 años -su última vez fue el 7 de octubre de 2.001 y perdió por dos goles a cero-, se presentaba en el Alfonso Murube para hacer su primera defensa de su posición de ascenso directo a Primera y mantener su racha de siete jornadas sin conocer la derrota.

El encuentro arrancaba con los almerienses presentando la misma alineación de la pasada semana ante el Eibar y con el Ceuta con la entrada en el centro de la defensa de Yago en lugar de Diego González y del extremo Aisar en la posición del marfileño Koné.

El partido empezó con el guión cambiado ya que a los dos minutos un centro del lateral Matos lo mandaba al fondo de las mallas desde el borde del área pequeña el hipano uruguayo Kuki Zalazar, tras tocar el balón en el palo derecho.

El tempranero tanto obligaba al equipo almeriense a tener que adelantar sus líneas, teniendo en cuenta que en juego estaba un triunfo que le podría permitir igualar al Racing de Santander en el liderato. Sin embargo, fue el Ceuta el que pudo lograr el segundo a los doce minutos con una internada de Konrad quien, solo ante Andrés Fernández, acababa mandando el balón por encima del larguero.

El partido se paralizó durante nueve minutos por la atención a un espectador en uno de los fondos, el cual tuvo que ser reanimado en el mismo campo y trasladado en camilla al hospital de la ciudad. Tras la reanudación del mismo, el Almería quiso reaccionar y gozó de su mejor ocasión a los 31 minutos con una falta en la frontal del área que Arribas estrelló en la barrera.

Sin embargo, los andaluces igualaron el partido a los treinta y seis minutos con una falta lejana lanzada por Embarba que Guille Vallejo no pudo blocar y acabó introduciéndose en su portería.

El Almería estuvo cerca de marcharse al descanso con ventaja con una jugada personal de Chirino que salió rozando el palo en el minuto 42 mientras que el Ceuta le devolvió la moneda en el descuento de esta primera mitad cuando Marcos, solo, remataba rozando el palo, llegándose al descanso con el uno a uno.

El partido no se reanudó por el fallecimiento del espectador.