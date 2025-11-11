Javier Genovés, entrenador del CD Ebro: "Nos ha tocado el que más ilusión hacía"

El CD Ebro ha conocido este martes a su próximo rival en Copa el Rey tras el sorteo de la segunda eliminatoria de la competición celebrado a las 13.00 horas. El conjunto aragonés se enfrentará al Atlético Osasuna, equipo de Primera División, y lo hará como local al pertenecer a una categoría inferior, como lo es la Segunda Federación en la que militan este año los zaragozanos tras el ascenso obtenido la pasada campaña. Precisamente, gracias a ese ascenso como primeros de grupo en Tercera División en el curso 24-25, el Ebro se clasificó para la Copa y, en la primera ronda, eliminó a la SD Tarazona.

La plantilla del CD Ebro ha celebrado el emparejamiento con un Osasuna que, en palabras de su entrenador, Javier Genovés, era el favorito dentro del vestuario: “Había predilección por dos o tres equipos, pero al final nos ha tocado el que más ilusión hacía”. El técnico zaragozano asegura que el equipo ha presenciado el sorteo con entusiasmo. “La verdad es que lo hemos vivido con mucha alegría. Lo afrontábamos con mucha emoción. Nos hemos juntado todos para verlo”, añade.

El conjunto arlequinado vivirá una auténtica fiesta del fútbol contra el Atlético Osasuna, histórico rival del Real Zaragoza: “Es casi un derbi, por así decirlo. Esperamos que tanto los seguidores del Ebro como toda Zaragoza estén ahí apoyándonos”, afirma Genovés. Además, el entrenador remarca que no darán menos valor a la Copa que a la competición regular: “Para nosotros tiene la misma importancia que un partido de Liga. Nos hemos ganado estar aquí, quedando primeros de Tercera RFEF y luego ganando a un equipo de categoría superior. Nuestro objetivo es pasar de ronda”, sentencia el míster.

El Ebro vuelve a hacer gala de un legado copero que los sitúa como un equipo imprescindible cuando se habla de equipos aragoneses en el torneo del KO. El conjunto arlequinado se ha cruzado con hasta tres equipos de Primera División en Copa en los últimos siete años: al Celta de Vigo, en noviembre de 2021; al Leganés, en enero de 2020; y al Valencia, en enero de 2018. Así, el conjunto navarro se convertirá la primera semana del próximo mes de diciembre en el cuarto de esta lista.

A falta de conocer la fecha y horario oficiales del encuentro, lo que sí se sabe ya es que esta ronde de la Copa del Rey se disputará durante los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, todos ellos, los 28 encuentros sorteados este martes, en horario de tarde, comenzando entre las 19.00 y las 21.00 horas.