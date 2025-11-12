El Ebro-Osasuna de Copa podría jugarse en el Ibercaja Estadio: estos son los pasos a seguir para que se haga posible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado la “total predisposición” y el “apoyo” del Ayuntamiento para facilitar que el partido de Copa del Rey que disputará el próximo mes de diciembre el Club Deportivo Ebro contra el Atlético Osasuna pueda disputarse en el estadio modular que usa actualmente el Real Zaragoza a causa de las obras en La Romareda.

Según declaraciones de la propia alcaldesa, tras conocer por la prensa el interés del CD Ebro en utilizar el principal estadio de la ciudad para la cita copera, habría contactado directamente con el presidente del club aragonés, Luis Belsué. En la conversación, Chueca le habría trasladado que “por parte del Ayuntamiento no había ningún problema”. Asimismo, se ha referido al encuentro del conjunto arlequinado, equipo de Segunda RFEF que superó al Tarazona de una categoría superior, contra un equipo de Primera División, como es el Osasuna, como “un logro muy importante”.

No obstante, para que esta posibilidad se materialice, deben cumplirse varios condicionantes y las partes implicadas deben seguir pasos concretos. El primero de ellos es un acuerdo entre los dos clubes locales. El CD Ebro, como organizador del partido, debe ponerse en contacto con el Real Zaragoza, que es la entidad que “explota y tiene el contrato” de la instalación municipal, en palabras de la propia alcaldesa. De hecho, Chueca ha confirmado que ya había realizado una “gestión con el Real Zaragoza para que haya predisposición” a facilitar el acuerdo.

Esto no debería suponer ningún tipo de inconveniente, teniendo en cuenta que el Ebro ya ha hecho uso de las instalaciones del Zaragoza en varias de las ocasiones en las que se ha cruzado con un Primera en Copa. El precedente más cercano es el partido que el conjunto arlequinado jugó en noviembre de 2021 contra el Celta de Vigo, con La Romareda como sede. En aquel encuentro, el club aragonés logró congregar a cerca de 4.500 espectadores. Antes, el Ebro-Valencia de octubre de 2018 también se jugó en el mítico estadio zaragocista y reunió alrededor de 15.000 personas. No fue así con el Ebro-Leganés de enero de 2020, ya que los aragoneses hicieron uso del Estadio Pedro Sancho para la cita copera ante cerca de 1.000 espectadores.

Sin embargo, una vez que el CD Ebro y el Real Zaragoza hayan alcanzado un punto de entendimiento, el proceso no termina ahí. El condicionante final es federativo. Ambos clubes, o el CD Ebro con la autorización pertinente, tal y como ha explicado la alcaldesa, deberán “elevar esa solicitud” y “solicitar una autorización a la Federación Española de Fútbol”, la RFEF, que es la organizadora de la competición.

Natalia Chueca también ha ofrecido el respaldo institucional en esta segunda fase y ha asegurado que si “se necesitaba que también hablase con el presidente de la Federación o hiciese alguna gestión desde el ayuntamiento”, estarían “encantados de ayudarles”. Del mismo modo, ha expresado su deseo de que las conversaciones entre los clubes locales se produzcan con celeridad para poder avanzar en la solicitud de utilizar el Ibercaja Estadio a la RFEF.