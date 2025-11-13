Casetas contará con un campo de tiro de barra aragonesa y un nuevo parque de calistenia.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado ya las obras para construir en el barrio de Casetas un campo de tiro de barra aragonesa y un espacio de calistenia con una inversión de 36.052 euros (IVA Incluido). Este espacio de uso deportivo se ubicará en el bulevar de la ciudadanía en un terreno con arbolado y alumbrado público, que cuenta además con tres pistas de petanca, una zona de pícnic y juegos infantiles.

El campo de tiro de barra aragonesa, deporte incluido en la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales, contará con una zona de lanzamiento delimitada por un cuadro de 2x2 metros sobre la que se colocará la tabla de salida formada por una pieza de madera de 2 metros; una zona de caída con forma poligonal, similar a una campana y, por último, un área de seguridad, siguiendo las indicaciones del reglamento para reservar un espacio seguro para el público.

Junto al campo de tiro, se ubicará la nueva zona deportiva de ejercicios de calistenia, en una superficie de 132 metros cuadrados en la que, actualmente, no hay arbolado ni mobiliario urbano. Una vez acondicionado y pavimentado el terreno, se colocará un conjunto de ejercicio de calistenia con diez postes, barras paralelas de diferente altura, un potro doble, un juego de bastones de equilibrista y un cartel informativo.

El proyecto forma parte de la operación de asfaltado de varias calles de Casetas, unos trabajos que ya han finalizado y que han servido para mejorar el firme, facilitando la circulación de los vehículos y el tránsito de los peatones. La renovación de la superficie se ha llevado a cabo en la calle Ramón y Cajal y en la plaza del mismo nombre, además de en la calle Santiago Castillo.

Además, en este mismo barrio rural y con cargo al mismo plan, se renovará el alumbrado público del entorno del polideportivo municipal y del parque situado en la calle San Jorge, con un presupuesto de adjudicación de 29.456 euros. Estas obras se financian con cargo al Plan Extraordinario de Barrios Rurales del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior, dotado con un millón de euros.