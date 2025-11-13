Baloncesto
Oficial: Xavi Pascual, nuevo entrenador del Barça
El técnico de Gavà firma para los dos próximas temporadas e inicia su segunda etapa en Barcelona
Iker Kind
Xavi Pascual es nuevo entrenador del Barça. El catalán finalmente ha aceptado la oferta que puso el club sobre la mesa y estará al mando del equipo hasta el año 2028 (esta temporada y dos más). Tras varios días de reflexión, en los que tuvo que decidir entre la cabeza y el corazón, se decantó por el segundo. Así lo ha anunciado el Barça a través de un comunicado.
"Xavi Pascual es el nuevo entrenador del Barça de baloncesto hasta junio de 2028. A falta de realizar la correspondiente firma, el FC Barcelona y Pascual han llegado a un principio de acuerdo para la incorporación del técnico de Gavà como nuevo entrenador del banquillo azulgrana. El catalán se incorporará a la disciplina del equipo a partir del próximo lunes 17 de noviembre, una vez que el equipo haya jugado este viernes y domingo en el Palau Blaugrana ante la Virtus y el Baskonia", comunicó el club.
Además, en el mensaje han querido destacar la buena relación entre las personas implicadas en la operación. "En esta operación ha sido clave la buena sintonía entre Joan Laporta y Josep Cubells con el propio Xavi Pascual . Los tres manifestaron su satisfacción al llegar a un acuerdo con celeridad en un momento de complejidad económica del Club".
Durante la negociación, Pascual pidió un esfuerzo por parte del club para incorporar a un pívot a corto plazo y poder crear una plantilla a su medida para la próxima temporada. La sección, sin poder garantizar ninguna de las opciones, pero sí prometiendo ese empeño, ha conseguido convencer al catalán, que coge el relevo de Joan Peñarroya.
Esta será la segunda etapa de Xavi Pascual como entrenador culé, después de haber pasado 12 años entre las categorías inferiores y el primer equipo. El técnico de Gavà cosechó grandes éxitos, siendo una persona muy querida en el Palau Blaugrana. Cuatro Ligas Endesa, tres Copas del Rey y la Euroliga de París corroboran su gran trabajo en Barcelona.
Aunque el de Gavà sea ya entrenador del Barça, no dirigirá a los suyos hasta la próxima semana. La idea es que para los duelos ante la Virtus y el Baskonia sea Òscar Orellana el que se siente en el banquillo del Palau. Será el próximo jueves cuando Pascual debute al mando del conjunto azulgrana, en el viaje que hará el equipo a Turquía para enfrentarse al Anadolu Efes.
Tendrá que esperar un poco el recibimiento del Palau a Pascual. No será hasta el miércoles 26 de octubre, cuando el Barça vuelva a jugar en su feudo para recibir al ASVEL en Euroliga. Un regreso muy especial a la que fue su casa durante ocho años que estuvo como entrenador del primer equipo (2008-2016).
- La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: 'Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue
- De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos
- Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- La ayuda de la DPZ al Casademont femenino se reduce en 20.500 euros
- El pequeño pueblo de Zaragoza que se transforma en la capital de las setas cada otoño
- La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
- El Ayuntamiento de Zaragoza recalificará las nuevas parcelas de BSH para permitir su ampliación en Montañana