Desastre del Bada Huesca en la cancha de un rival directo (41-33)

Los errores en ataque en momentos decisivos, y la falta de intensidad defensiva durante todo el choque condenaron al Bada Huesca a una clara derrota en Nava de la Asunción, frente a un Viveros Herol BM Nava que perfiló su victoria desde los seis metros en la primera parte y la rubricó al contragolpe tras el descanso.

Hasta seis goles de ventaja acumuló el cuadro segoviano en unos minutos de zozobra de los de José Francisco Nolasco, que se marcharon al descanso con opciones de volver a meterse en el partido (19-15) pero necesitados de mejorar sus números en el apartado defensivo, aunque la entrada de Decsi en la portería frenó en parte el acierto anotador local.

Huesca tenía que minimizar las pérdidas en ataque que facilitaban los contragolpes de su rival, y en los primeros compases del segundo tiempo tuvo algunas opciones apoyándose en el acierto de Fran Cordiés, acercándose en el electrónico. Una doble inferioridad para el Balonmano Nava mediado el segundo tiempo le dio la oportunidad al Bada de asomarse al partido, pero los visitantes no mostraron intensidad defensiva y el BM Nava no sufrió.

BM NAVA: Patotski, Buda, Brais (2), Reig (5), Otero, David Fernández (5), Pugliase (1), Carró (1), Marugán (3), Arzoz (1), Carrión (4), Baptista (2), Bandeira (2), Bonanno, Lufuanitu (7) y Herranz (8).

BADA HUESCA: Decsi, Ben Tekaya; Morales (1), Paulo, Fabricio, Moya (2), Suárez (2), Rodríguez (3), Pérez (1), Nasarre, García (1), Tchitombi (4), Parera (4), Nenadic (2), Frank Cordiés (10) y Samuel Cordiés (3).

PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 2-2, 6-7, 10-8, 13-10, 17-12, 19-15, descanso, 22-17, 26-22, 32-26, 35-27, 38-30 y 41-33.

ÁRBITROS: Colmenero Guillén e Iniesta Castillo. Señalaron cuatro exclusiones a los locales y otras cuatro a los visitantes.