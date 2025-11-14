El Ebro, que recibe este sábado al Basconia, jugará la Copa en el Ibercaja Estadio
El duelo copero se jugará el martes 2 de diciembre con el conjunto arlequinado buscando la gran sorpresa en la segunda ronda ante un enemigo de la élite del fútbol español
El CD Ebro ha hecho oficial que el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Osasuna, un enemigo de Primera División, se disputará en el Ibercaja Estadio tras haberlo solicitado así el club arlequinado el martes, tras conocerse el resultado del sorteo. El conjunto zaragozano recibirá al rojillo en ese escenario el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas buscando dar la gran sorpresa y tras eliminar en la ronda previa a un enemigo de categoría superior, al Tarazona de Primera RFEF, si bien la distancia con los osasunistas es mucho mayor al ser la élite del fútbol español.
Mientras, en la Liga, en el Grupo 2 de Segunda RFEF, el conjunto arlequinado juega este sábado, ya que recibirá a las 16.00 horas en el campo de El Carmen al Basconia en un partido marcado por la necesidad de sumar los puntos para salir de la zona de descenso ante un rival que está todavía peor clasificado en la penúltima posición.
Lo más destacado de la undécima jornada en ese grupo es el derbi Ejea-Utebo que se jugará el domingo a mediodía en las nuevas instalaciones de Luchán y que se presenta igualado, aunque el Utebo en la segunda posición pueden sorprender a los cincovilleses. El Deportivo Aragón podría sumar a domicilio en su desplazamiento a tierras navarras para enfrentarse el domingo a las 16.30 horas al Mutilvera, con el que están empatados a puntos. En el Grupo 3, el Barbastro, que en las últimas jornadas se ha dejado puntos por el camino, se desplaza a tierras gerundenses para enfrentarse el domingo a las 12.00 horas al Girona B que está bien clasificado.
