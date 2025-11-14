La montaña en Aragón: El niño que pintó la Valle Verde

¿En qué momento exacto dejamos de ser niños? ¿Cuándo agotamos tanta felicidad? Quizá al olvidamos esos pequeños placeres inocentes que inquietan al descubrimiento de la vida. Algunos, por suerte, siguen agarrados a esas nubes de libertad que filtran la mirada limpia de la primera ilusión, esa misma que se empapa de colores en la retina pinturera de Saúl Irigaray.

Él, niño eterno, belsetán orgulloso, sigue enamorado de esas montañas de su Valle Verde, esas mismas que manchaba de acuarelas en su cuaderno blanco y ahora destilan aroma retro en su proyecto El Pirineo Ilustrado.

De esas pinceladas cándidas de ese blog de infancia, casi todas perdidas, vendidas o regaladas, se alarga este propósito enzarzado en su amor reconfortante por aqueras montañas. «Los paisajes de montaña han sido la esencia de todo lo que he hecho siempre. Es lo que he pintado toda la vida, porque es lo que me rodea, lo que ves. Desde niño, cuando subía a pintar a Pineta mis acuarelas. Nunca lo he dejado. Tampoco, caminar entre ellas. Me atraen», reconoce Saúl, nacido en Bielsa y crecido en Jaca.

La idea original se encerraba en otro cuaderno, garabateado de mayor, como profesional del diseño y la ilustración. En un encargo anterior, en las portadas del Almanaque de los Pirineos que dibujó en un viaje al pasado. «Investigando para hacerlas, me zambullí en la cartelería francesa del siglo XIX y XX y descubrí la colección de carteles publicitarios de las compañías Chemins de fer, empresas de transportes que contrataban a ilustradores y pintores reconocidos para hacer paisajes del Pirineo francés. A raíz de este hallazgo decidí hacer una serie propia del costado aragonés», confiesa Saúl.

Tucarroya, esa elegante brecha en la muga de la que cuelga un refugio que mira suertudo la Norte derretida de Treserols. Tenía que ser allí. «Le di muchas vueltas porque fue la primera, quería afinar la técnica y hacer probatinas. Quería barrer para casa, por Monte Perdido, por la toponimia belsetana».

Ese afiche abrió una serie de 19 carteles con aire de nostalgia que retrata grandes moles de nuestra cordillera y dos panorámicas nítidas, distintas, de Ordesa y Maladetas. «Me gustaría hacer el Pirineo entero», ambiciona Saúl.

Las láminas de Anayet y Tucarroya entran en la colección de 19 carteles que reproducen el aire ‘retro’ de los diseños franceses. / SERVICIO ESPECIAL

Anie, Collarada, Riglos, Tebarray, Midi, Oroel, Labasar, Tozal del Mayo, Castillo d’Acher, Aiguilles d’Ansabère, Aguatuerta, Aspe… son sus cromos. Y no, no faltan los cuatro grandes. Todos envueltos en blanco, en el invierno que encrudece en lo salvaje a Aneto, Treserols, Posets y Balaitus. «El aire invernal da más espectacularidad a estos montañones, entran en otra dimensión», asiente. Ahora está con el quinto elemento, en la seductora Norte del Comachibosa, del Vignemale, y dos panorámicas nuevas: Pineta y Tena.

Todas están depositadas en la web (www.elpirineoilustrado.es), a la venta con «muy buena aceptación, hasta me piden que haga alguna montaña que no está hecha». Este éxito se ha puesto a girar por Huesca gracias a una exposición de la Diputación. Ha estado en Sopeira, Arén, Altorricón y Sabiñánigo y ahora está en Ballobar hasta el 25 de noviembre y cerrará en Lanaja (del 3 al 17 de diciembre).

Al detalle

Le cuesta la vida cada ilustración . Es perfeccionista al milímetro. «Es un proyecto personal que me obsesiona. Puedo pegarme doce horas seguidas o borrar un dibujo a la mitad porque no me convence». Crea con un lápiz digital. Ha estado hasta tres meses para terminar alguna, imbuido en el detalle, en el trazo y el tono exacto. La lámina de la Brecha de Rolando es una auténtica demostración de su minuciosidad, de ir piedra a piedra, fisura a fisura, aunque para él, el ascenso más complicado fue «el Balaitus. Fue una tortura».

Saca a sus modelos de su inmenso archivo fotográfico. «En ocasiones me fijo en una por su perspectiva y en otra tomo los colores y la luz». Confiesa que ha cometido algún desliz creativo, modificado ligeramente alguna realidad para encajar la tipografía o endulzar su estética épica.

Hay una que encierra un significado especial: ruge el volcán Anayet en su grito de lucha por la defensa de sus montañas, su cultura y su tradición. «Nació como un homenaje a la belleza del lugar ante el riesgo que se lo cargasen con la unión de estaciones», dice.

De esta inquietud parió la web El Pirineo no se vende, que recoge más de dos mil testimonios de habitantes del Pirineo «de todos los sectores, sin sesgo político, dando su opinión en libertad, para desmentir que desde el territorio se estén pidiendo estas inversiones. Aunque Canal Roya se ha paralizado, las amenazas se han acrecentado con placas solares, baterías, telecabinas, toboganes... Una serie de comedias que van a cargar el paisaje y una identidad que es nuestra tierra, nuestra casa y nuestra cultura. No debemos consentir que nos la quiten».

Inquebrantables, sus montañas garabateadas resistirán a esa codicia como un legado eterno de lo que son y lo que somos. «Disfruto igual cuando las dibujo que cuando las ando. Su estética me atrapa. Me gusta recrearme en estos espacios inmensos y en la belleza que albergan», dice ensoñado entre madamas y trangas, entre Silván y Gorrorroi, con esa mirada de niño embadurnado de sus acuarelas enamorado de la Valle Verde.