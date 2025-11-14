El único equipo imbatido de España es aragonés: "El objetivo es crecer en cada partido"

Entre los 496 equipos que componen las cinco primeras categorías del fútbol español, solo uno mantiene su portería a cero. Nno se trata de un Primera División ni de uno de los grandes de Segunda. Es el CD Cuarte, del grupo aragonés de Tercera RFEF, que acumula diez jornadas sin que nadie haya sido capaz de batir su meta. Al frente de la increíble hazaña defensiva está Javi Álamo, un técnico que se estrena este año como primera espada en el club de su casa.

El técnico, sin embargo, desvía el foco de la estadística y lo pone en el esfuerzo colectivo. «Estoy muy contento», reconoce, pero matiza que no es por la estadística en sí, sino por el desempeño de la plantilla: «Más que por no encajar, porque el equipo trabaja bien». Para Álamo el secreto de la solidez de su equipo no reside en la obsesión defensiva. En su lugar, es la consecuencia de un plan más ambicioso. «En ningún partido lo he pedido. No es mi prioridad», asegura. Su filosofía es clara: «Yo tengo una idea de juego en la que hay que presionar alto, salir desde el portero, ser agresivos… La idea es una que a mí me gusta».

La histórica racha, eso sí, ha calado en el vestuario, y el propio técnico admite que el pragmatismo ha ganado terreno. En un hipotético dilema en el que pudiese elegir ganar 6-3 o 1-0 el próximo partido, el míster admite que ha cambiado de parecer: «Hace diez semanas te hubiera dicho que 6-3. Ahora 1-0», confiesa. «Hay una ilusión en todo el equipo», añade, si bien es cierto que el primer gol en contra se presentará tarde o temprano, y el técnico lo sabe. «Algún día llegará el gol. Yo se lo digo a los jugadores», explica aunque no teme el factor psicológico cuando el récord se rompa. «Lo hablo mucho con ellos. El gol llega por muchos factores, un penalti, un córner… Muchas veces no tienen nada que ver con lo que haces», matiza el técnico.

Una de las cosas más sorprendentes de la racha del equipo, que con sus insuperables números lidera la Tercera Federación, es que esta es para Álamo su primera aventura como máximo responsable del banquillo. «Es mi tercera temporada en el Cuarte. Estuve dos años como segundo», indica. Tras colgar las botas hace cuatro años, la oportunidad surgió donde más la deseaba. «Tenía muchas ganas de probarme como entrenador. Yo vivo aquí, en Cuarte. Me dieron la oportunidad en casa».

Pese al liderato y la racha, la palabra ascenso no forma parte del día a día de un Cuarte cuya plantilla es prácticamente nueva, con «más de la mitad del equipo» fichado este verano. «La verdad es que eso ni lo hablamos», afirma. «Yo soy ambicioso, pero a mí en el club no me lo han exigido». Según admite el entrenador, el proyecto va en otra dirección, una de aprendizaje mutuo. «Yo también estoy creciendo. Aprendo de ellos. Mi objetivo es crecer cada semana».

Su visión como exjugador zaragocista

Desde la cima de la Tercera RFEF, el exjugador blanquillo analiza uno de los temas sobre la mesa en el fútbol aragonés: la crisis del colista de Segunda División. «Yo soy seguidor del Real Zaragoza», confiesa. «Ahora que soy entrenador tengo menos tiempo, pero es el equipo del que más partidos veo». Álamo, exjugador del Zaragoza, lanza un mensaje de esperanza: «No tiene equipo para estar dónde está. Son situaciones que se dan durante la temporada. A mí como jugador también me ha pasado. Aún está a tiempo. Cuando enganche una o dos victorias se verá todo de otro color. La gente volverá a animar», dice.