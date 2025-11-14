El Villarreal B, dura prueba para el Tarazona
El filial del submarino visita el municipal turiasonense en un duelo directo entre dos equipos empatados a puntos en el Grupo 2 de Primera RFEF y los de Juanma Barrero quieren sumar una victoria importante
No lo tendrán fácil en este fin de semana, en la duodécima jornada de Primera RFEF, tanto el Tarazona como el Teruel ante dos rivales de mucha entidad y difíciles de batir como el Villarreal B y el Murcia. Será el del municipal turiasonense este sábado (16.00 horas) un interesante duelo entre dos escuadras que comparten parcela en la zona medio-alta de la tabla clasificatoria, aunque a menos distancia de los puestos de arriba que de abajo. En este sentido, el Tarazona persigue ese golpe de efecto que le permita afianzar sus aspiraciones y alejarse cuanto antes de problemas.
Eso sí, el Tarazona recibe a un filial del Villarreal que quiere volver a Segunda División por lo que se presenta el partido complicado para los intereses de los aragoneses, que no querrán dejar escapar los puntos en su feudo. Ambos equipos tienen los mismos 15 puntos, pero el minisubmarino es más fiable en casa que fuera, por lo que los de Juanma Barrero esperan aprovechar esa debilidad viajera del enemigo.
El Teruel, por su parte, jugará el domingo (12.00 horas) en Murcia, dirigido por el exjugador del Real Zaragoza Adrián Colunga. Los turolenses son terceros y quieren mantener su plaza de privilegio ante un conjunto pimentonero que ha empezado muy mal la temporada y decimoquinto.
