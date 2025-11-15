El CD Ebro saca tres valiosos puntos en casa con uno menos desde el minuto 21 (1-0)

El CD Ebro ha sacado una victoria en casa ante el Basconia que le sirve para salir del descenso a falta de jugar esta jornada hasta cuatro equipos de la zona baja. Los de Javier Genovés han competido con uno menos desde que, en el minuto 21, han expulsado a su portero por frenar con falta una ocasión clara del equipo rival. Antes del descanso, el conjunto zaragozano ha cerrado el encuentro con un gol de Requés desde el punto de penalti en el minuto 40.

FICHA TÉCNCIA CD EBRO: Mateo Lite; E. Attipoe, Espi, J. Hernández, Nacho Uche; J. Requés, Muñoz, Á. Novials (I. Pérez, 87); Daniel Martínez (Aitor Mujica, m.21), V. Charlez (K. Sánchez, m.87), Kevin Soeiro (Usher Lobede, m.80). BASCONIA: Simón García; Álex Carril (D. Pérez, m.46), David Osipov (A. Lecuna, m.46), Beñat Larrea, T. Zarandonia; Unax Urzaiz (I. Oyono, m.66), E. Ellakuria (D. Arredondo, m.76), Javi Sola, A. Ezpeleta; Ander Peciña, Manex Lozano (Iker Quintero, m.66). GOL: 1-0 (m.40, pen.), Requés. ÁRBITRO: Octavio Herranz Mongue. Expulsó a Mateo Lite (m.21), del CD Ebro. Amonestó a Novials, Soeiro y Mujica, del CD Ebro, y a Ezpeleta, Llopis, Carril y Oyono, del Basconia.

Mañana jugarán los otros cuatro equipos aragoneses que militan en Segunda Federación, con derbi incluido. A las 12.00 horas, la SD Ejea recibirá al Utebo, que puede recuperar el liderato tras el empate hoy del Sestao River. Por su parte, los ejeanos, si consiguen sumar, pueden seguir cogiendo distancia del descenso, del que están ahora a tres puntos.

También a las 12.00, la UD Barbastro visitará al Girona B, que está en la zona alta en el grupo tres, en su intento de salir del puesto de playout. El último en jugar será el filial del Real Zaragoza, que visitará al último rival del primer equipo en Copa del Rey, la Mutilvera, a las 16.30 horas. El Deportivo Aragón, al igual que el conjunto altoaragonés, marca la salida del descenso con la plaza de playout y necesita sumar tras tres derrotas consecutivas contra un rival que le sigue con los mismos puntos en la tabla.