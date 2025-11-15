Dolorosa derrota del Schär colores frente al colista (29-30)

El Schär Colores Zaragoza sufrió una dolorosa derrota en su pista tras verse superado por la AD Carballal por la mínima. Las pupilas de Mario Ortiz se vieron lastradas por una mala primera parte, en la que no se encontraron cómodas en ningún momento y tuvieron que nadar contracorriente en la segunda, neutralizando casi por completo su desventaja de seis tantos y gozando de balón final para empatar, pero terminaron claudicando (29-30) en lo que supone un revés en sus aspiraciones, aunque queda mucha competición todavía.

Equilibrio de fuerzas en el comienzo del partido con un Colores que no se encontraba nada cómodo sobre la pista ante un Carballal bastante guerrero. Pero pronto se rompió la igualdad, porque no era el día de las de Mario Ortiz y su rival gallego supo aprovecharlo perfectamente. El técnico local intentó cortar la sangría con tiempo muerto, pero la cosa fue a peor y el Carballal silenciaba el feudo local marchándose al descanso con seis de renta.

La segunda parte mantuvo una tónica similar en sus primeros quince minutos, con un Carballal muy sólido que elevó la renta hasta los siete de diferencia (17-24), pero en ese momento salió la garra local para jugar sus mejores minutos, quedando reducida la desventaja a la mínima expresión, con 25-26 a falta de siete minutos. Sin embargo, las rojillas no pudieron rematar la faena, a pesar de gozar de bola para, por lo menos, salvar un punto.