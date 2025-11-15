Una remontada de autoridad del Wanapix en casa (4-1)

El Wanapix logró este sábado una victoria de mucho mérito al imponerse por 4-1 al Gasifred Atlético Ibiza en la Segunda División. El conjunto aragonés tuvo que tener paciencia para hacerse con los tres puntos, ya que no consiguió deshacer el empate hasta los últimos diez minutos de juego. Se adelantó el Ibiza en el minuto 26 y tres después empató Augusto de penalti. Así se llegó a la segunda parte y hubo que esperar al minuto 31 para que marcara Raúl López. Un doblete de Quique Hernando cerró el partido.

Ambos equipos imprimieron ritmo al partido desde el primer minuto, con varios intercambios de ocasiones que pusieron a prueba a los guardametas. Augusto y Samu Freire fueron los primeros en probar suerte, pero se encontraron con un atento Álvaro que repelió sendos disparos. Iván Bernad también tuvo trabajo en la meta local, deteniendo los intentos de un equipo visitante que salía rápido a la contra.

La intensidad se mantuvo durante los veinte minutos iniciales, con ambos equipos buscando un gol que tanto los guardametas como los palos evitaron. Ortego se topó con el larguero tras un saque de banda, mientras que Caruso estrelló el balón en el palo tras un ataque en superioridad visitante.

Kike Liao también tuvo su dosis de protagonismo, con dos jugadas individuales al término de la primera parte que estuvieron cerca de encontrar una recompensa que no llegó para ninguno de los dos conjuntos.

La segunda parte no varió su guion. Ambos conjuntos mantuvieron el pie en el acelerador y las ocasiones se sucedieron. Raúl López se topó con el larguero tras un gran disparo lateral, mientras que el Gasifred se topó con un imperial Iván Bernad, que evitó el primero en una contra finalizada por Ramón Vargas.

De nuevo en un rápido ataque, los visitantes encontraron el premio. Moreno cruzó el balón con precisión para hacer adelantar al cuadro ibicenco. No duró mucho esta situación en el marcador, ya que poco después Caruso derribaba a un atacante local en el área, suponiendo la pena máxima. Ahí, Augusto no falló y puso el empate tras un inapelable disparo.

No se quedó ahí Wanapix, que dio la vuelta al marcador dos minutos después. Raúl López puso el 2-1 tras finalizar con precisión desde la frontal una bonita jugada de estrategia. Gasifred Ibiza buscó el empate, que estuvo cerca de lograr Moreno con un disparo al larguero, pero fue de nuevo el conjunto zaragozano quien encontró la red rival. Samuel Freire robó en área rival y se la dio a Quique Hernando para que anotara el tercero a placer.

Ya con juego de cinco, los baleares buscaron recortar distancias, pero fueron los aragoneses quienes ampliaron su renta. Quique Hernando aprovechaba una pérdida rival con portero jugador para anotar el definitivo 4-1 y completar así su doblete. El Wanapix consigue así auparse al liderato tras una remontada de mucho mérito ante un rival directo.

FICHA TÉCNICA Wanapix: Iván Bernad, Quique Hernando, Brasesco, Kike Liao y Samu Freire –cinco inicial-, Alegre, Adrián Ortego, Augusto, Raúl López, Richi Felipe y Miguel Lahoz. Gasifred Ibiza: Álvaro, Caruso, Usama, Ricardo y Faly – Ramón Vargas, Uge, Moreno y Hugo Alonso. Goles: 0-1, min 27: Moreno. 1-1, min. 29: Augusto. 2-1, min. 31: Raúl López. 3-1, min. 36: Quique Hernando. 4-1, min. 39: Quique Hernando. Árbitros: Javier Pulido y José Antonio Raya. Amonestaron a los visitantes Usama y Caruso.

El Entrerríos Automatización se enfrentó ayer al Leganés (1-1) en la octava jornada en la Segunda Divisiónde fútbol sala en un partido que podría haber servido a los aragoneses para meterse en playoff. Sin embargo, el Colo Colo solo punto conseguir un punto a domicilio que le sirve para mantenerse cerca de la zona alta de la clasificación, con un total de trece de veinticuatro posibles. Con este empate, el conjunto zaragozano lleva siete partidos sin conocer la derrota tras haber perdido únicamente en la primera jornada de Liga en Móstoles.

Apenas habían transcurrido 34 segundos cuando Jorge Tabuenca, tras un saque de banda, marcó el 0-1 para el Entrerríos Automatización y con ese resultado se llegaba al descanso. En el minuto 29, el Entrerríos cometió la quinta falta acumulativa y los locales lograron el tanto de la igualada en el 36 por medio de Guille Barreno.

El Leganés pudo lograr antes el tanto de la igualada pero se topó hasta en dos ocasiones con el poste. También intervino Molina, y el marcador ya no se movió más en un gris partido del Entrerríos que, pese a ello, obtiene un punto que le permite sumar por séptima jornada consecutiva.