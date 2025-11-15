Victoria del Tarazona en el último minuto para seguir cerca del 'playoff' (2-1)

La SD Tarazona ganó ayer en casa al Villarreal B en un partido que el conjunto aragonés se llevó con un tanto de cabeza en el último minuto del partido. El filial del submarino amarillo se puso por delante en la primera mitad y no fue hasta la segunda, con el impulso de la roja sacada al equipo visitante, que los turiasonenses pudieron darle la vuelta al encuentro.

El gol del empate llegó en el 65 de partido y la igualdad en el marcador se mantuvo hasta los instantes finales, en los que Carrasco hizo de cabeza el 2-1 para darle los tres puntos al Tarazona en el 10 de añadido. Con la victoria, y a falta de varios partidos esta jornada, los de Juanma Barrero se colocan a tan solo un puesto del playoff, con los mismos puntos que el Europa, que marca el acceso a la zona noble.

FICHA TÉCNICA TARAZONA: Josele Martínez; Ángel López (Castroverde, m.74), Bakary Traore (A. Vaquero, m.91), Marc Trilles, Andrés Borge, Carlos Nieto; Busi (S. Armero, m.61), Imanol Alonso (Toni Ramón, m.74), Óscar Carrasco; Agüero, D. Cubillas (David Soto, m.74). VILLARREAL B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Ives Valou, Eneko Ortiz; Alassane, Carlos Maciá, Facundo Viveros (A. Forés, m.91); Víctor Moreno (Hugo López, m.91), Álex Rubio (J. Gaitán, m.79), Albert García (Pablo Pascual, m.58). GOLES: 0-1 (m.19), Diatta; 1-1 (m.65), Armero; 2-1 (m.90+10), Carrasco. ÁRBITRO: Gerard Rius Riu. Expulsó a Alassane (m.56) por doble amarilla, del Villarreal. Amonestó a Trilles, Cubillas y López, del Tarazona, y a Sierra, Alassane y Valou, del Villarreal.

Mañana a las 12.00 horas será el turno de un CD Teruel que quiere volver a su buena dinámica en Liga tras perder el pasado fin de semana una racha de casi un año sin conocer la derrota en su casa. Los de Vicente Parras visitan al Real Murcia, que marca la salvación para el grupo dos de Primera RFEF con trece puntos, aunque llega tras dos victorias consecutivas, una de ellas ante uno de los candidatos a jugar la fase de ascenso, como lo es el Nástic de Tarragona. Los turolenses se mantienen en la cuarta plaza, empatados a puntos con el tercero, el Cartagena, y a tan solo dos del Atlético de Madrid B, que lidera la clasificación.