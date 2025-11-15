Primera RFEF
Victoria del Tarazona en el último minuto para seguir cerca del 'playoff' (2-1)
Los de Juanma Barrero se han llevado los tres puntos en el minuto 10 del descuento ante el filial del Villarreal en casa y se colocan con los mismos puntos que el Europa, que marca la entrada a la zona noble. Mañana será el turno de un Teruel con opciones de escalar al liderato
La SD Tarazona ganó ayer en casa al Villarreal B en un partido que el conjunto aragonés se llevó con un tanto de cabeza en el último minuto del partido. El filial del submarino amarillo se puso por delante en la primera mitad y no fue hasta la segunda, con el impulso de la roja sacada al equipo visitante, que los turiasonenses pudieron darle la vuelta al encuentro.
El gol del empate llegó en el 65 de partido y la igualdad en el marcador se mantuvo hasta los instantes finales, en los que Carrasco hizo de cabeza el 2-1 para darle los tres puntos al Tarazona en el 10 de añadido. Con la victoria, y a falta de varios partidos esta jornada, los de Juanma Barrero se colocan a tan solo un puesto del playoff, con los mismos puntos que el Europa, que marca el acceso a la zona noble.
FICHA TÉCNICA
TARAZONA: Josele Martínez; Ángel López (Castroverde, m.74), Bakary Traore (A. Vaquero, m.91), Marc Trilles, Andrés Borge, Carlos Nieto; Busi (S. Armero, m.61), Imanol Alonso (Toni Ramón, m.74), Óscar Carrasco; Agüero, D. Cubillas (David Soto, m.74).
VILLARREAL B: Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Ives Valou, Eneko Ortiz; Alassane, Carlos Maciá, Facundo Viveros (A. Forés, m.91); Víctor Moreno (Hugo López, m.91), Álex Rubio (J. Gaitán, m.79), Albert García (Pablo Pascual, m.58).
GOLES: 0-1 (m.19), Diatta; 1-1 (m.65), Armero; 2-1 (m.90+10), Carrasco.
ÁRBITRO: Gerard Rius Riu. Expulsó a Alassane (m.56) por doble amarilla, del Villarreal. Amonestó a Trilles, Cubillas y López, del Tarazona, y a Sierra, Alassane y Valou, del Villarreal.
Mañana a las 12.00 horas será el turno de un CD Teruel que quiere volver a su buena dinámica en Liga tras perder el pasado fin de semana una racha de casi un año sin conocer la derrota en su casa. Los de Vicente Parras visitan al Real Murcia, que marca la salvación para el grupo dos de Primera RFEF con trece puntos, aunque llega tras dos victorias consecutivas, una de ellas ante uno de los candidatos a jugar la fase de ascenso, como lo es el Nástic de Tarragona. Los turolenses se mantienen en la cuarta plaza, empatados a puntos con el tercero, el Cartagena, y a tan solo dos del Atlético de Madrid B, que lidera la clasificación.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- Un camión tira la catenaria del tranvía de Zaragoza y obliga a cortar la línea: “Se ha escuchado un estruendo muy fuerte”
- El Gobierno de Aragón duplica el impuesto del agua en más de 65.000 recibos: ¿Qué hacer si te han cobrado doble?
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- Despedida tras subir una foto a Instagram en un concierto estando de baja: 'No entiendo el motivo
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Alertan de la presencia de listeria en queso mezcla distribuido en Aragón
- El precio de los huevos alcanza máximos históricos: la docena XL roza los cinco euros