El BM Contazara rescata un punto en el último instante (33-33)

El BM Contazara Zaragoza sumó un punto gracias a un tanto de Jon Ander a falta de veinte segundos para el final ante el BM Sinfín de Santander en un encuentro disputado en el pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa.

Fue un choque muy igualado en el que los aragoneses empezaron a remolque pero fueron reaccionando. Sin embargo, el Sinfín volvió a mostrarse superior en la segunda parte, en laque llegó a contar con una ventaja de tres goles en varias fases de la contienda. Sin embargo, el BM Contazara tiró de coraje y orgullo para mantenerse en el partido hasta el final y rescatar un punto que le mantiene por delante del Sinfín.