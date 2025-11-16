Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF

El Calamocha vence al Binéfar y le arrebata el liderato a un Cuarte que ni encaja ni anota

También ha ganado el Monzón, que ha goleado en La Almunia, y ya es segundo de Tercera Federación con los mismos puntos que el CD Cuarte

Los capitanes del Calamocha y del Binéfar junto al trío arbitral antes del comienzo del encuentro.

Los capitanes del Calamocha y del Binéfar junto al trío arbitral antes del comienzo del encuentro. / CD Binéfar

Bruno Palacio

El Calamocha ha ganado hoy a un Binéfar que, tras postularse a principio de temporada como serio candidato al ascenso, atraviesa ahora un mal momento al haber sumado solo un punto de los últimos 15 disputados. El CD Cuarte, que ha empatado a cero en Illueca y sigue haciendo historia así con un récord de imbatibilidad de talla nacional, deja escapar el liderato por compaginar su hazaña defensiva con uno de los registros goleadores más bajos.

Han ganado también este domingo el Monzón, que ya es segundo con los mismos puntos que el Cuarte, en La Almunia, el Robres, ante el Andorra, y el Épila, ante el Tamarite. Además del Illuca-Cuarte, terminaron en empate el Castas-Cariñena, el Zuera-Almudévar, el Belchite-Utrillas, y el Caspe-Huesca B. Por tanto, Casetas, Belchite y Zuera, los tres con un punto más, siguen en descenso otra jornada con triple empate a cuatro puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents