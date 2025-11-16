El Calamocha vence al Binéfar y le arrebata el liderato a un Cuarte que ni encaja ni anota

El Calamocha ha ganado hoy a un Binéfar que, tras postularse a principio de temporada como serio candidato al ascenso, atraviesa ahora un mal momento al haber sumado solo un punto de los últimos 15 disputados. El CD Cuarte, que ha empatado a cero en Illueca y sigue haciendo historia así con un récord de imbatibilidad de talla nacional, deja escapar el liderato por compaginar su hazaña defensiva con uno de los registros goleadores más bajos.

Han ganado también este domingo el Monzón, que ya es segundo con los mismos puntos que el Cuarte, en La Almunia, el Robres, ante el Andorra, y el Épila, ante el Tamarite. Además del Illuca-Cuarte, terminaron en empate el Castas-Cariñena, el Zuera-Almudévar, el Belchite-Utrillas, y el Caspe-Huesca B. Por tanto, Casetas, Belchite y Zuera, los tres con un punto más, siguen en descenso otra jornada con triple empate a cuatro puntos.