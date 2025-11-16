El CBZ apabulla al Salou para volver al camino del triunfo (116-73)

Necesitaba reaccionar el CBZ tras un par de malos partidos y lo hizo a lo grande ante el Oca Global Salou con un contundente 116-73. Todo un festival anotador del conjunto de Víctor Rubio, que anotó hasta 41 puntos en el tercer cuarto y que dominó el encuentro de principio a fin para sumar su segunda victoria de la temporada ante el colista y respirar un poco.

Jonathan Zao fue el máximo anotador con 19 puntos, seguido por los 17 de Jiménez y los 14 de Alvarado. Todos los que jugaron anotaron y seis sobrepasaron la decena de puntos. Aragonés fue el máximo reboteador con 8 capturas y Alvarado el MVP con 14 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 26 de valoración.