Segunda RFEF
El Deportivo Aragón cae goleado en Mutilva y confirma su crisis (4-1)
Los de Emilio Larraz acumulan con la de hoy cuatro derrotas consecutivas mientras que el Utebo se ha llevado el primer derbi aragonés de la jornada en Ejea y recupera el liderato de Segunda Federación
El Deportivo Aragón ha certificado este domingo que está en una crisis al perder en Mutilva y sumar la cuarta derrota consecutiva. El último rival del Real Zaragoza en Copa del Rey, la Mutilvera, ha goleado al filial blanquillo con hasta cuatro tantos mientras que los de Emilio Larraz solo han podido meter un gol del honor en el tiempo descuento. El Deportivo Aragón se adentra con la derrota de hoy en los puestos de descenso y espera el próximo fin de semana la visita de otro de la capital aragonesa, el CD Ebro.
FICHA TÉCNICA
MUTILVERA: Ángel Fraga; Hugo Terés (Xabier Roldán, m.85), Liza, Biesa, Íñigo Morte, Eloi Goñi; Adrián Aranguren (Xabier Goicoechea, m.64), I. Telletxea (Asier Arocena, m.73), X. Goñi (Urko Urdanaz, m.64); Dani Bujanda (Sergio Banzo, m.73), A. Roncal.
DEPORTIVO ARAGÓN: Carlos Calavia; J. Sabater, Reda Ergouai, H. Barrachina, J. Sánchez (Eloy Moreno, m.46); Álvaro Palacio (Ángel Linares, m.60), I. García, J. Tobajas; E. Facchin (Samuel Herrero, m.80), M. Sesé (Darius Fustos, m.60), M. Conde.
GOLES: 1-0 (m.25), Aranguren; 2-0 (m.47), Telletxea; 3-0 (m.63), Roncal; 3-1 (m.90+2), Linares; 4-1 (m.90+3), Goikoetxea.
ÁRBITRO: Sergi Carrero Romera. Amonestó a Tellechea, Goicoechea y Roncal, de la Mutilvera, y a Barrachina, Linares, Moreno y Tobajas, del Deportivo Aragón.
Además, la Segunda Federación ha vivido hoy un derbi aragonés con el enfrentamiento entre la SD Ejea y el Utebo FC, que los de Juan Carlos Beltrán se han llevado a casa tras ganar 0-2. Con el empate del Sestao River ayer, los uteberos se vuelven a colocar líderes, aunque empatados a puntos con el Tudelano, ambos con veintitrés. Por su parte, el Ejea se mantiene fuera del descenso, aunque marcando la permanencia con catorce puntos.
FICHA TÉCNICA
SD EJEA: F. Dorronsoro; Mario Sánchez (Lalo Arantegui, m.87), D. Chica, Álex Muñoz (Yacouba Dabo, m.70), Beñat Leiza; David Iglesias, Hakim Elmokh (Daniel Ciriano, m.87), Pablo Agustín (David Álvarez, m.70); Adrián Turmo, Martín Lapeña (Fabio Conte, m.70), Óscar Jiménez.
UTEBO FC: Jorge Chanza; Víctor Sanchís, Jorge Adán Beltrán, Álvaro Meseguer, Franc Mateu (Álex Rodríguez, m.46); David Marín, Camilo Leiton (Carlos Beitia, m.66), Ces Cotos (José Manuel Pedrosa, m.66); Iñaki Alberca (Boubakar Barry, m.82), Diego Suárez, Juan Delgado (Diego López, m.82).
GOLES: 0-1 (m.05), Suárez; 0-2 (m.90+1), Adan.
ÁRBITRO: Gonzalo López Romera. Amonestó a Leiza, Muñoz y Diez, del Ejea.
El equipo aragonés de Segunda RFEF que milita en el grupo tres, la UD Barbastro, ha empatado sin goles en Gerona. Los de Dani Martínez suman un punto y se mantienen en el puesto de playout, con los mismos trece puntos que el Andratx, que marca ahora la permanencia. El próximo fin de semana, los altoaragoneses tendrán otra prueba a domicilio contra un Reus que descanse en tercera posición, en playoff.
FICHA TÉCNICA
GIRONA B: Sergi Puig; Ferrán Ruiz, Biel Farrés, Antonio Salguero, Pol Arnau (Mario González, m.63); Papa Ba Dame (Juan Arango, m.69), Lancinet Lass Kourouma, Raúl Martínez, Mohammed Hamony (Shinnosuke Katsushima, m.63); Javier Sarasa (Gibert Jordana, m.85), Carles Garrido (Nil Calderó, m.69).
UD BARBASTRO: David Troya; Manu Cardiel (Lucas Acín, m.85), José Manuel Montesinos, Raúl Alarcón, Andrés Barrera; Eder (Daniel Cuenca, m.91), Jesús Cambil, Jaime Ara (Hugo Anglada, m.72), Óscar Caro (Rodrigo Sánz, m.85), A. Fernández (Kun, m.72); Toni Gabarre.
ÁRBITRO: Miquel Pujol Salar. Expulsó a Lass (m.62) por segunda amarilla, del Girona B. Amonestó a Garrido y Lass, del Girona, y a Jaime, Cambill, Monty y Alarcón, de la UD Barbastro.
