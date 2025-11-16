BALONCESTO
El Día del Minibasket: el 'mini' más grande
El Príncipe Felipe alberga con gran éxito el XXIX Día del Minibasket ‘XII Memorial José Antonio García Charles’, que reúne a más de 2.000 niños y niñas en 150 equipos de clubs y colegios de Zaragoza y provincia de las categorías alevín masculino, femenino y mixto
Es ya una cita marcada en rojo en el calendario de los miles de practicantes de ‘mini’ en Zaragoza. Una nueva edición del Día del Minibasket, y ya van veintinueve, en el escenario más majestuoso de la capital aragonesa, el Príncipe Felipe. Ahí, el ‘mini’ se hace grande, muy grande, porque se reúnen más de 2.000 niños y niñas en 150 equipos procedentes de colegios y clubs de la capital y la provincia. Los conjuntos son masculinos, femeninos y mixtos de la categoría alevín.
Es un día de fiesta, en el que el resultado es lo de menos porque no hay competición. Se trata de jugar por jugar, de pasárselo bien, de compartir una jornada con amigos y rivales, con compañeros y familias, en torno a la pelota naranja. Los encuentros se jugaron desde las 9.00 hasta las 20.000 horas en las cinco pistas que se habilitan en el escenario con el que todos sueñan con jugar algún día, el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y fueron dirigidos por los colegiados de la Escuela de Iniciación del Comité de Árbitros de Baloncesto.
Es uno de los grandes eventos de la temporada para la Federación Aragonesa de Baloncesto. Se trata de una jornada de promoción del baloncesto, con encuentros de carácter participativo, plena de diversión, ilusión y recuerdo para unos chicos y chicas que tras finalizar sus encuentros reciben un diploma conmemorativo y obsequios por parte de la organización, además de guardar para sí un día inolvidable haciendo lo que más les gusta.
Una fiesta que ya es toda una tradición camino de las treinta ediciones. Además, desde hace doce años es también el Memorial José Antonio García Charles, para recordar la figura del que fuera miembro en diferentes funciones de la Federación Aragonesa de Baloncesto durante 20 años en los que se desvivió por ayudar a este deporte.
