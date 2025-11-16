Jimeno y Arévalo son los más rápidos en la Ambar Ebrovida

La Cartuja Baja volvió a llenarse de atletas en una de las citas deportivas más importantes y consolidadas del calendario aragonés. La carrera Ambar Ebrovida La Cartuja – Movera – La Alfranca celebró en la mañana de este domingo su novena edición reuniendo a decenas de corredores en torno a tres modalidades de carrera, la 6k, la 11k y la 20k. La prueba recorrió La Cartuja, Movera y el Camino Natural de La Alfranca. La competición está organizada por la Junta Vecinal de la Cartuja Baja y el CD Los Galachos con la colaboración de la Junta Vecinal de Movera y La Alfranca y bajo la Dirección Técnica de Fartleck Sport.

La prueba más larga, la de los 20 kilómetros, fue también la más reñida, puesto que el triunfo se decidió en la misma línea de meta. Daniel Jimeno, del Alcampo Scorpio 71, fue un segundo más rápido que Alberto Lasobras, del Zenit La Mafia, y marcó un registro de 1.11.43 horas. Jorge Bayarte completó el podio con 1.16.44. Fátima Arévalo, del Sport&Fun, fue la más rápida con 1.23.32, seguida por Berta Comeras (1.25.32) y Carmen Dieste (1.33.13).

La distancia intermedia, los 11 kilómetros, no estuvo tan reñida. Pablo Varela-Fuertes se impuso con un tiempo en meta de 38.42 minutos, mientras que Diego Rodrígez, del CD Delikia, fue segundo con 39.12. Jorge García completó el podio con un tiempo de 40.07. Leyre Ledo, del OCR Aragón, fue la más rápida al parar el crono en 48.17 minutos. Alba Román fue segunda con 50.20 y completó el podio Silvia Pérez con 50.49.

Carrera Ambar Ebrovida / Rubén Ruiz

Tampoco pasó apuros para imponerse Javier Castells, del Atl. Pómez Barbastro, en la prueba de seis kilómetros. Paró el crono en 19.37 minutos, 38 menos que Sergio Muro, del Zenit La Mafia, y 2.13 más rápido que Jorge Atrián, tercero. Mónica Martínez, del Hinaco Monzón, fue la primera mujer con un tiempo de 24.28 minutos. Sonia Gaset fue segunda con 26.10 y completó el podio Alba Ortiz con un tiempo de 26.43. Esta prueba la terminaron 272 corredores por los 414 de la 11K y los 273 de la 20K.

Además, hubo 136 personas en la otra modalidad de la prueba, la andada de 6 kilómetros pensada para que todos los públicos de todas las edades, incluso familias enteras, puedan disfrutar de una mañana por el entorno natural de La Cartuja. Y es que la prueba más larga cruza la Pasarela del Bicentenario para enlazar, por la margen izquierda del Ebro, con el término municipal de Movera, la huerta de Zaragoza y la ribera del Gállego hasta atravesar el puente del azud y regresar a La Cartuja por el Camino Natural de La Alfranca, mientras que las distancias de 11 y 6 kilómetros discurren por el entorno rural de los términos municipales de La Cartuja y Movera para poner el valor el privilegiado entorno natural.