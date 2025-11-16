El Teruel se consolida en el 'playoff' con un punto en Murcia (0-0)

El CD Teruel ha sacado un punto este domingo de su visita al Real Murcia en un partido resuelto sin goles y que le mantiene en la zona alta de la tabla a solo cuatro puntos del Atlético de Madrid B que, tras su victoria, sigue liderando el grupo dos de la categoría. En tercera posición y con veinte puntos, los de Vicente Parras se consolidan en el playoff tras la derrota del pasado fin de semana en casa contra el Cartagena, la primera en el Pinilla desde hace casi un año. Por su parte, al Real Murcia le sirve el punto para salir de los puestos de descenso y marca ahora la permanencia con catorce, ocho de ellos en los últimos cuatro partidos.

La próxima jornada, el Teruel recibirá al Juventud Torremolinos, que ocupa la undécima plaza de la clasificación. El conjunto aragonés tratará de hacer valer de nuevo el impulso de su afición y volver a convertir así el Pinilla en un fortín con tres puntos clave para su próxima visita. En la jornada 14, los turolenses tendrán una prueba de fuego contra el líder de Primera Federación, que llegará siéndolo pase lo que pase gracias a la ventaja de puntos que se ha labrado el conjunto madrileño.