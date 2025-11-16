Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera RFEF

El Teruel se consolida en el 'playoff' con un punto en Murcia (0-0)

Los de Vicente Parras han sacado un empate este domingo a domicilio que les permite seguir en la zona noble de la clasificación a solo cuatro puntos del liderato

Goyo Medina, del CD Teruel, disputa un balón por alto con un jugador del Real Murcia.

Goyo Medina, del CD Teruel, disputa un balón por alto con un jugador del Real Murcia. / CD Teruel

Bruno Palacio

El CD Teruel ha sacado un punto este domingo de su visita al Real Murcia en un partido resuelto sin goles y que le mantiene en la zona alta de la tabla a solo cuatro puntos del Atlético de Madrid B que, tras su victoria, sigue liderando el grupo dos de la categoría. En tercera posición y con veinte puntos, los de Vicente Parras se consolidan en el playoff tras la derrota del pasado fin de semana en casa contra el Cartagena, la primera en el Pinilla desde hace casi un año. Por su parte, al Real Murcia le sirve el punto para salir de los puestos de descenso y marca ahora la permanencia con catorce, ocho de ellos en los últimos cuatro partidos.

La próxima jornada, el Teruel recibirá al Juventud Torremolinos, que ocupa la undécima plaza de la clasificación. El conjunto aragonés tratará de hacer valer de nuevo el impulso de su afición y volver a convertir así el Pinilla en un fortín con tres puntos clave para su próxima visita. En la jornada 14, los turolenses tendrán una prueba de fuego contra el líder de Primera Federación, que llegará siéndolo pase lo que pase gracias a la ventaja de puntos que se ha labrado el conjunto madrileño.

FICHA TÉCNICA

REAL MURCIA: G. Gazzaniga; Jorge Mier, Héctor Pérez, D. Sekou (Joao Gomes, m.71), Andrés López (Romero, m.63), Álvaro Bustos (D. Vicente, m.84); Ekain (P. Sánchez, m.46), Antonio David, Juan Carlos Real (I. Gómez, m.71); Flakus, Pedro Benito

CD TERUEL: Rubén Gálvez; Á. Rodríguez (Menargues, m.84), Nico Van Rijn, Abraham, Manel Royo; Teddy (J. Padilla, m.55), Hugo Redón (Á. Blesa, m.65), Albisua, Relu, Goyo (Á. García, m.55); Sergio Moreno (Ayman Arguigue, m.84).

ÁRBITRO: Federico Javier Sáiz Villares. Amonestó a Teddy, del Teruel.

