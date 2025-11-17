De la Fuente: "Lo mejor está por llegar"

Luis de la Fuente, seleccionador español, compareció en rueda de prensa en los prolegómenos del partido que medirá a España ante Turquía este martes en La Cartuja. La selección está virtualmente clasificada, ya que Turquía tendría que ganar por siete goles de diferencia, una renta poco realista sobre todo teniendo en cuenta que España ganó 0-6 en la ida y que los españoles no han encajado un solo gol en toda la fase de clasificación para el Mundial.

Jugar en Sevilla

De la Fuente, que jugó en Sevilla en sus años como futbolista, arrancó apuntando que "Sevilla es mi casa, me siento feliz, nunca falla. Me gustaría explicar a la afición lo importante que es que nos apoyen. La ciudad de Sevilla es muy importante para la selección. Esperemos que el estadio tenga el aspecto de una gran cita. Estoy orgulloso de dirigir a esta selección y a este fantástico grupo de futbolistas. Lo mejor está por llegar".

Para el seleccionador, "afrontamos este partido con una gran responsabilidad. Por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido. Queremos seguir siendo primeros del mundo. Virtualmente está cerrada la clasificación, pero queremos seguir ganando. Los futbolistas no se cansan de ganar. No habrá revolución. Saldrá un equipo competitivo y mostrar respeto al rival. Tenemos que sacar a los mejores para ganar".

El riojano ensalzó el trabajo que está haciendo el grupo e insistió en que se enorgullece de dirigir a este equipo: "Lo significa todo. Yo siempre he seguido un gran seguidor de la selección. Para mí es un lujo y un honor dirigir a la selección de mi país. No sé si hay un honor más grande o más placentero. Es a lo máximo que puede llegar un entrenador. Este cargo tiene mucha importancia. Para mí es un honor que se hable de la Selección. Tenemos que huir de las individualidades y poner el foco en lo que significa la Selección para el país. Yo solo quiero hacer cada día mejor mi trabajo. No pienso en esas cosas" Solo estar a la altura".

No habrá revolución en el once

Sobre el once que saltará al césped, apuntó que "vamos a sacar al mejor equipo para ganar. Para nosotros es un partido muy importante y saldrán los mejores. No habrá regalos, aquí la gente se lo tiene que ganar. Quieren jugar todos y todos se lo han ganado y se lo han merecido. Todos tienen calidad para jugar". Y se refirió al estado del terreno de juego: "El campo parece que no va a estar en las mejores condiciones por las lluvias y aun así parece que se recuperará bastante para mañana. Nosotros valoramos todo a la hora de hacer una convocatoria y una alineación. Veremos esta tarde en el entrenamiento. Tenemos una primera idea de lo que queremos plantear".

Además, se pronunció sobre el favoritismo español de cara al Mundial: "Se trata de estar entre las más favoritas. El éxito es tener opciones de pelear por ganar. Entre ganar y perder hay un hilo muy fino. El éxito es estar en la pelea y pelear por ganar el Mundial. Un claro favorito es imposible en un Mundial".

Fabián: "Da igual quien juegue, que España sigue ganando"

Fabián Ruiz, exjugador del Betis, compareció en el estadio de La Cartuja, la actual casa de los verdiblancos. El centrocampista habló de la racha triunfal de la selección: "Es buen dato. Venimos en una buena racha. Si ganamos serán 32 y personalmente más de 40. Contento de esa racha y lo que significa que la Selección no pierda. Es algo positivo. Da igual quién juegue que la Selección sigue ganando. Es parte de los buenos que somos y los grandes jugadores que hay. Es muy difícil estar aquí y nos da mucha competitividad. Parece que da igual quién juegue, todos lo hacemos bien". Y también se refirió a su regreso a casa: "Para mí es una alegría inmensa volver a Sevilla. Tenemos ganas de poder celebrar una clasificación del Mundial con toda nuestra gente. No me escondo, soy bético y para mí es una alegría. Me gustaría poder volver algún día. Me gustaría poder acabar la carrera en mi casa".