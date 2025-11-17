Liga francesa
El PSG reclama a Mbappé una indemnización de 180 millones
El club solicita esta cantidad por la "pérdida de oportunidad" que le supuso la negativa en julio de 2023 del actual jugador del Real Madrid a aceptar una oferta millonaria de traspaso a otro club
EFE
El Paris Saint-Germain pidió este lunes a su antiguo delantero Kylian Mbappé una indemnización de 180 millones de euros por la "pérdida de oportunidad" que le supuso la negativa en julio de 2023 del actual jugador del Real Madrid a aceptar una oferta millonaria de traspaso a otro club.
Por su parte, la abogada principal de Mbappé, Delphine Verheyden, denunció ante una audiencia celebrada en un tribunal de la Magistratura de Trabajo de París "las numerosas presiones" de parte del PSG por no haber querido renovar su contrato hasta 2025 e insistió en que el pacto entre el club y el jugador para extender el vínculo "no es válido porque no hubo una homologación". "Hubo una enorme presión psicológica y mediática contra mi cliente", aseguró Verheyden, quien recordó las semanas en las que Mbappé estuvo apartado del primer equipo en el verano de 2023 por no haber renovado y criticó la actitud del club, que "piensa que todo se puede comprar", dijo.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- Sellés da pie con Bolo. La contracrónica del Real Zaragoza-SD Huesca
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El barrio de Zaragoza que gana viviendas a un lado de la acera y las 'pierde' en la de enfrente