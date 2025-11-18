Un micro abierto 'pilla' a Carlos Alcaraz preguntando por el resultado del Teruel

Carlos Alcaraz, estrella mundial del tenis, ha estado disputando esta pasada semanas las ATP Finals, cayendo en la final ante Sinner, por lo que no pudo levantar la Copa de Maestros.

Pero el astro del tenis también está muy pendiente de otros deportes y uno de ellos es el fútbol. Antes de disputar la final en Turín frente a Sinner, Alcaraz se acerca a la zona de su banquillo y pregunta a Germán (periodista deportivo) cómo ha quedado el Real Murcia en su partido... contra el Teruel.

"¿Cómo ha jugado el Murcia, Germán?", le pregunta Alcaraz. Le contesta que 0-0 y un pero, que da la sensación de que no ha jugado demasiado bien, a lo que el tenista contesta: "Bueno, contra el Teruel, tío... van terceros o cuartos en la tabla. Un empate es mejor que una derrota".

Era un partido de papeles cambiados. El Real Murcia, después de haber jugado playoff el pasado año, había planteado un proyecto para ascender y, sin embargo, hasta hace unos días estaba en descenso y en crisis, habiendo destituido al entrenador, Joseba Etxeberria, como al director deportivo, Asier Goiria. Sin embargo, el CD Teruel, recién ascendido, ocupa puestos de playoff a Segunda División y es una de las grandes sensaciones de la categoría de bronce, por lo que Alcaraz dio por bueno el punto contra el equipo aragonés pese a jugar en la Nueva Condomina.