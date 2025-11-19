El ascenso meteórico del Zaragoza CFF: "Los números invitan a soñar"

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino se ha convertido en la gran sensación del Grupo 2 de la Segunda Federación tras un arranque de campaña que roza la excelencia. Con diez jornadas disputadas de las veintiséis que tiene la competición, el equipo de la capital aragonesa ocupa el primer puesto de la clasificación gracias a unos números de auténtico líder, con siete victorias, dos empates y tan solo una derrota. Un balance que ha transformado la calma en ilusión en el entorno del club aragonés.

La situación actual del equipo dista mucho de los objetivos conservadores marcados en verano. Lo que comenzó como un buen arranque, con cuatro victorias consecutivas y cero goles encajados, se ha consolidado como una candidatura firme a pelear por el ascenso. El entrenador del Zaragoza CFF, Carlos Roldán, es consciente de este cambio. “Al principio podía sonar anecdótico estar arriba, un tercio de temporada después no”, asegura el técnico.

Roldán no esconde la realidad de su club y reconoce la dificultad de luchas contra presupuestos y proyectos superiores: “No somos la mejor plantilla de la categoría”, admite. Sin embargo, según explica el míster, el mérito del cuadro blanquillo reside en hacer de la cohesión su mejor arma. Para el técnico, la clave está en el compromiso colectivo de un vestuario en el que “la unión del grupo se traduce en el trabajo”, algo que, además, se nota “en cada gol” y “en cada celebración”.

Las jugadoras del Zaragoza CFF celebran un gol ante el Samper en la última jornada de Liga. / Mariano Val

Tal y como advertía Roldán tras la cuarta jornada de campeonato, en la que su equipo ya ostentaba la primera posición de la tabla, y como ahora recuerda, la prioridad absoluta al inicio de curso era evitar el descenso y consolidar el proyecto en la categoría: “El primer objetivo era la permanencia. No es matemático, pero queda poco”. Ahora, con la permanencia virtualmente en el bolsillo gracias al colchón de puntos obtenido, el horizonte para el equipo de la capital aragonesa ha cambiado de manera considerable. De hecho, la próxima jornada será para las zaragozanas una prueba de fuego ya que se enfrentan al segundo equipo en la clasificación, el Badalona, al que sacan solo un punto.

Liberadas de la necesidad que impone la zona baja, las zaragozanas se han ganado el derecho a mirar hacia Primera Federación. De eso, y de cómo puede repercutir en el vestuario, es consciente el cuerpo técnico: “Los números invitan a soñar. Es algo que nos puede exigir y nos puede presionar, pero es innato mirar hacia arriba”. Por ello, para Roldán es fundamental lanzar un mensaje de calma a su vestuario: “Lo que intentamos transmitir es que no tengan presión. Trabajar como hasta ahora”, añade el míster.

Los números invitan a soñar. Es algo que nos puede exigir y nos puede presionar, pero es innato mirar hacia arriba Carlos Roldán — Entrenador del Zaragoza CFF

Todo esto a tan solo tres jornadas de cumplimentar la primera vuelta de Liga y con veintitrés puntos de treinta posibles. Unos números que permiten al club aragonés afrontar cada encuentro por delante con ilusión y sin la urgencia de sacar resultados, siendo para Roldán conseguir que sus jugadoras “tengan la tranquilidad para disfrutar cada partido” uno de los objetivos para lo que resta de temporada. “Ya no tienes la exigencia salvarte”, indica el preparador del conjunto blanquillo.

El Zaragoza CFF encara la recta final de esta primera vuelta con la moral por las nubes y la certeza de que su posición en la tabla responde únicamente a méritos propios. Si bien la primera racha obtenida por el equipo podría ser el resultado de la suma entre suerte y oportunidad, tras diez jornadas de competición liguera queda más que claro que el conjunto aragonés está donde se merece. Para Carlos Roldán, el liderato es la consecuencia lógica del esfuerzo diario de sus jugadoras: “Hemos demostrado que no es casualidad estar donde estamos. Es fruto del trabajo”.