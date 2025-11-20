El trampolín de la SD Tarazona: una mina de talento hacia el fútbol profesional

La SD Tarazona vive ahora mismo un momento dulce en Primera Federación. En la séptima plaza pero a solo un punto de los puestos de playoff, el conjunto aragonés atraviesa un gran inicio de temporada, camino de convertirse en una gran primera vuelta tras doce jornadas de campeonato. Todo ello, en un grupo plagado de equipos históricos y filiales de grandes clubs, lleva a preguntarse dónde reside el secreto de los turiasonenses. Más allá de haber convertido su estadio en un fortín, con cero derrotas en casa esta temporada, está el hecho de ser una estación de paso estratégica para grandes talentos.

Las oficinas del fútbol profesional le han puesto a la SD Tarazona un llamativo cartel: el de club de alto rendimiento que prepara al futbolista para el salto a categorías superiores. Lejos de ser una casualidad, la nómina de jugadores que han vestido la elástica rojilla en Primera Federación, o incluso en la antigua Segunda B, y que hoy militan en La Liga Hypermotion confirma que el club aragonés funciona como un trampolín de garantías.

La dirección deportiva, obligada, como muchos otros equipos del fútbol semiprofesional, a reinventarse cada verano, ha perfeccionado un modelo basado en la captación de talento, ya que las dimensiones del club tampoco le permiten tener una cantera que compita al nivel al que lo hacen las de grandes filiales. El resultado es que una lista de jugadores cuyo paso por Tarazona les ha dado un sello de calidad competitiva.

Uno de los casos más evidentes, y el más reciente de ellos, es el de Adrián Fuentes. El delantero, que fue la referencia ofensiva del conjunto aragonés con un total de 16 goles la pasada campaña, utilizó su paso por el club rojillo para demostrar que la categoría de bronce se le quedaba pequeña. El Córdoba CF no tardó en ponerle los ojos encima y lo reclutó este año para su plantel en Segunda División, donde ya lleva seis goles.

Similar es el caso de Edward Cedeño. El centrocampista, internacional con Panamá, llegó cedido al Tarazona para adaptarse al ritmo europeo. Su rendimiento no pasó desapercibido para su club de origen, la UD Las Palmas, que tras ver su evolución en Primera RFEF, lo ha incorporado este curso a su proyecto de ascenso de Primera División y ya ha disputado 95 minutos.

Liberto Beltrán celebra un gol con el Huesca al Málaga en el último minuto en El Alcoraz. / SD Huesca

Otro de los ejemplos que certifican la capacidad del club aragonés para catapultar talentos es Liberto Beltrán. El extremo castellonense, aunque con experiencia previa en la élite, pasó por el equipo rojillo en la temporada 2023-2024 en un momento clave para reencontrarse con su mejor versión. Tras un breve paso intermedio por el Mérida, su desborde y velocidad lo llevaron a firmar este verano por la SD Huesca. En tan solo tres meses Liberto se ha convertido una pieza clave en el conjunto azulgrana, con 615 minutos jugados hasta ahora.

El último caso de esta lista es el que mayor recorrido ostenta en la categoría de plata tras su paso por la capital del Moncayo. Se trata de Jesús Ruiz, el guardameta que defendió la portería turiasonense durante la temporada 2020-2021. Tras su etapa en el club aragonés, su carrera ha mantenido una línea ascendente, pasando por el Alcorcón y el Racing de Ferrol como meta titular en Segunda. Actualmente, Ruiz milita en el Burgos CF, donde todavía no ha debutado en partido oficial ya que se alterna en la portería con otro guardameta experimentado como lo es Ander Cantero.

Mientras, la SD Tarazona sigue cumpliendo sus objetivos de permanencia año tras año, y sueña, quizá este mismo curso, con algo más grande. El equipo rojillo está a tan solo un punto del playoff de ascenso a Segunda División, pero su valor empieza a medirse no solo por sus resultados deportivos, sino también por la cantidad de talento que exporta.