Casademont Zaragoza
El CBZ quiere coger carrerilla ante el Bisbal Basket
Los aragoneses quieren refrendar su gran triunfo ante el Salou y escapar de los puestos de peligro
Tras su balsámico triunfo ante el Salou el Club Baloncesto Zaragoza quiere coger carrerilla en tierras catalanas. Los de Rubio visitan al Bisbal Basket este sábado (18.10) en un encuentro en el que los aragonesas buscarán una segunda victoria consecutiva para alejarse de los puestos de peligro. Ambos conjuntos se vieron las caras hace pocas semanas en Copa y el CBZ se impuso con claridad en el mismo escenario donde se disputará el choque.
“La Bisbal es un campo complicado y exigente, con un equipo que se conoce bien y que mantiene un bloque año tras año. Eso les permite ser sólidos compitiendo. Han firmado sus dos victorias jugando en casa, así que sabemos lo que supone jugar y ganar allí", explicó el técnico Víctor Rubio en la previa.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Las obras de la travesía de la N-232 en Utebo rompen la tubería que abastece de agua al municipio y a Garrapinillos y Casetas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña