El CBZ quiere coger carrerilla ante el Bisbal Basket

Tras su balsámico triunfo ante el Salou el Club Baloncesto Zaragoza quiere coger carrerilla en tierras catalanas. Los de Rubio visitan al Bisbal Basket este sábado (18.10) en un encuentro en el que los aragonesas buscarán una segunda victoria consecutiva para alejarse de los puestos de peligro. Ambos conjuntos se vieron las caras hace pocas semanas en Copa y el CBZ se impuso con claridad en el mismo escenario donde se disputará el choque.

“La Bisbal es un campo complicado y exigente, con un equipo que se conoce bien y que mantiene un bloque año tras año. Eso les permite ser sólidos compitiendo. Han firmado sus dos victorias jugando en casa, así que sabemos lo que supone jugar y ganar allí", explicó el técnico Víctor Rubio en la previa.