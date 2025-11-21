La Diputación de Zaragoza concede ayudas por valor de 1.200.000 euros a 28 clubs: estos son los equipos

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por 1,2 millones a 28 clubes de la provincia que compiten en alguna de las tres máximas categorías nacionales absolutas de su disciplina y modalidad deportiva durante el año 2025, en la temporada 2024/2025 o en la 2025/2026.

Una cuantía para apoyar a los equipos de élite zaragozanos que se ha visto incrementada en los últimos años y además, se han abierto a todos los deportes, como ha destacado la institución provincial.

La diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, ha destacado el “firme compromiso” de la institución provincial con el fomento del deporte en todas sus modalidades, dada su importancia para la cohesión social, la salud y la proyección del territorio.

"Las ayudas dirigidas a los clubes deportivos de élite buscan impulsar su crecimiento, mejorar sus estructuras y facilitar que puedan competir en las mejores condiciones", ha subrayado, al tiempo que ha resaltado la implicación con todos los clubes de la provincia, independientemente de su tamaño o disciplina.

En este sentido, ha aludido a otra línea de ayudas lanzada por la DPZ que ha distribuido 640.000 euros entre 310 entidades. "La institución entiende que la práctica deportiva es un motor esencial para la vida local y una herramienta que fortalece la identidad comunitaria" y por ello, sus programas de apoyo buscan garantizar que tanto las entidades consolidadas como aquellas en desarrollo cuenten con recursos para continuar su labor.

Entre los clubes beneficiarios figuran Basket Zaragoza 2002, Club Deportivo Pinseque, Club Deportivo Sala Quinto; Agrupación Deportiva Balonmano Tarazona; Sociedad Deportiva Tarazona; A.D.F.S. Tauste; A.D. School Zaragoza T.M.; Agrupación Deportiva Sala 10; Agrupación Deportiva Stadium Casablanca; Aragón XXI Fútbol Sala; Asociación Deportiva Balonmano Colores; Asociación Deportiva Club Voleibol Zaragoza; Asociación Deportiva Colo Colo; Balonmano La Jota y BM Zaragoza Adecor.

Completan el listado el Centro de Natación Helios; Club Baloncesto Zaragoza; Club Beisbol Miralbueno; Club Deportivo Basket Zaragoza 2002; Club Deportivo Elemental F.S.F Cesar Augusta; Club Deportivo Universitario de Zaragoza; Club Deportivo Zlalom; Club Scorpio 71; Club Voleibol Aljafería; Fénix Club de Rugby; Freestyle Zaragoza, Intersala Promesas y Zaragoza Club de Fútbol Femenino.

"Estas líneas de apoyo no solo refuerzan la presencia de deportistas zaragozanos en competiciones de alto nivel, sino que también contribuyen a generar referentes para la juventud y a promover valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo", ha agregado la diputada provincial.

Las subvenciones gastos relacionados con la liga nacional entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año 2025, desde arbitrajes a fichas federativas, equipación y material deportivo, nóminas y Seguridad Social de entrenadores en categorías nacionales, los derivados de instalaciones deportivas o directamente relacionados a mejorar la salud y el rendimiento del deportista, además de los relativos a desplazamientos, alojamientos y manutención de estancias en la competición en la que están inscritos.

Ayudas para el deporte de base

Junto a esta línea de ayudas, la Diputación de Zaragoza fomenta y promueve el deporte también desde el nivel base con otra convocatoria de ayudas destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la provincia que forman parte de una estrategia de apoyo al deporte aficionado y al tejido asociativo local.

La partida de esta línea de subvenciones este año alcanza los 640.000 euros, una cifra que este año vuelve a incrementarse con respecto al pasado año. En total se han beneficiado 310 clubes y asociaciones de la provincia cuyo domicilio social radique en municipios zaragozanos de menos de 50.000 habitantes, en el desarrollo de sus actividades deportivas.