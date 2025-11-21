La España de María Sanz e Irene Samper abre ante Tailandia un Mundial para la historia

La selección española de fútbol sala femenino, con las aragonesas María Sanz e Irene Samper en sus filas, afronta este sábado un debut histórico en el Mundial de Filipinas, el primero oficial de la especialidad, ante Tailandia (12:30 hora española), marcado por el impacto emocional de las lesiones de Patricia González, Peque, y Mayte Mateo.

Las bajas son especialmente sensibles. Peque ha disputado 125 partidos y es la segunda máxima goleadora de la historia de la selección, con 53 tantos, mentras que Mayte acumula 63 encuentros y 15 goles con España. Laura Sánchez y Cecilia Zarzuela han entrado para cubrir las basjas en la lista definitiva de 14 jugadoras.

Pese al contratiempo, el conjunto dirigido por Clàudia Pons parte como favorito para superar a Tailandia en el PhilSports Arena de Manila, escenario del debut de ambas selecciones. El equipo español llega reforzado por una fase de clasificación impecable en Besanzón (Francia), donde firmó tres triunfos en cuatro días ante Finlandia, Polonia y Francia.

España abrió el torneo con un contundente 4-0 frente a Finlandia, con un gol tempranero de Irene Córdoba y una segunda mitad en la que María Sanz amplió la ventaja antes de que Antia cerrara el duelo con un doblete. En el segundo encuentro, la superioridad fue aún más evidente: 0-5 contra Polonia, con tantos de Peque, dos de Laura Córdoba, otro de Antia y el último de Ale de Paz. Ya con el billete mundialista asegurado, España no levantó el pie ante la anfitriona Francia y selló un 2-4 sólido, gracias a los goles de Anita Luján, Irene Córdoba y un doblete de María Sanz en la primera parte.

La selección encara esta cita con ilusión y con la responsabilidad que supone formar parte del primer Mundial femenino de fútbol sala. El cuerpo técnico confía en que la combinación de experiencia y juventud permita mantener la línea ascendente mostrada en los últimos meses. Con ambición y el objetivo de dejar huella en una competición histórica, España inicia en Manila su camino mundialista.