Mapi León vuelve a ser convocada por la selección española

Edna Imade, delantera de la Real Sociedad, es la gran novedad en la lista de convocadas de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para la final de la Liga de Naciones que disputará contra Alemania. En clave aragonesa, la seleccionadora sigue contando con Mapi León tas su vuelta al combinado nacional.

Asimismo, regresan a la citación, respecto a la de la semifinal ante Suecia, la madridista Athenea del Castillo, Leila Ouahabi, del Manchester City, y Esther González, del Gotham, que fue baja por problemas físicos en los anteriores encuentros. Se mantienen Mapi León y Jenni Hermoso y son bajas significativas por lesión Patri Guijarro y Salma Paralluelo. Se 'cae' Lucía Corrales para la zona izquierda de la zaga y entra Ouahabi y tampoco está, lesionada, la azulgrana Salma Paralluelo

La selección tratará de revalidar el título de la Liga de Naciones ante el cuadro germano. Jugará la ida el viernes 28 en el Fritz Walter Stadion Kaiserlautern y la vuelta el martes 2 en el Metropolitano de Madrid.

Convocadas

Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Eunate Astrálaga (Eibar)

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING) y Leila Ouahabi (Manchester City/ING)

Mediocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi (Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres UANL/MEX), Cristina Martín-Prieto (Benfica/POR), Esther González (Gotham/USA) y Edna Imade (Real Sociedad).