El mejor portero de España: Pablo Hernández suma y sigue con el récord del Cuarte

Desde hace varias jornadas se viene consumando un récord en el seno de un club aragonés de Tercera Federación. La noticia de un equipo que había logrado mantener su portería a cero durante diez jornadas seguidas, siendo además el único imbatido de entre los 496 equipos de las cinco ligas nacionales, empezaba a resonar en toda España. Una jornada después, las redes de la meta del Cuarte siguen sin recibir tantos. Por ello, si hace una semana el foco de la noticia apuntaba a la pizarra de Javi Álamo, hoy la lupa se detiene obligatoriamente bajo los palos, donde Pablo Hernández da forma a esta hazaña con sus guantes.

La undécima portería a cero llegó el pasado domingo en un encuentro sin goles para ningún equipo y, si bien es un sueño seguir engordando la estadística, para Pablo Hernández la felicidad no es plena si no va acompañada de victorias. «Fue una sensación agridulce. Creo que podríamos haber ganado», confiesa. El empate significó para el CD Cuarte seguir arriba en la clasificación pero decir adiós al liderato tras la victoria del Calamocha. «Sentí alegría por dejar la portería a cero, pero quizá nos podríamos haber llevado los tres puntos», añade el guardameta.

Para el cancerbero, la línea que separa la fortuna del mérito se cruzó hace mucho. «Si fueran dos o tres jornadas, te diría que es suerte. Cuando son tantas, tiene que ver con el trabajo», asegura. Hernández salta al terreno de juego con una sombra más alargada cada fin de semana, aunque explica que hace dos semanas, tras superar el récord de España, le pesaba mucho más la presión antes de jugar que ahora: «Recuerdo que no podía ni estudiar ni echarme la siesta. Ahora ya estoy mucho más tranquilo», reconoce.

Pablo Hernández, portero del CD Cuarte, despeja un balón en el partido contra el CD Binéfar. / CD Cuarte

Esa misma tranquilidad es un factor esencial para seguir el plan del míster, cuya idea de juego se caracteriza por la presión alta y por salir jugando desde atrás. Lejos de sentirse desprotegido, Hernández confía ciegamente en el modelo. «A mí me encanta. Soy un soldado más de esa idea», afirma. Además, indica, es un concepto que le favorece: «El juego con los pies es la mayor virtud que tengo».

Natural de Lalueza, aunque reside en Zaragoza mientras estudia Fisioterapia, Pablo encarna la realidad del fútbol no profesional. Su rutina semanal es un puzzle que incluye cuatro días de entrenamiento con el equipo, sesiones extra de gimnasio y natación por su cuenta, y viajes al pueblo para trabajar en la granja. «Con esfuerzo, si quieres, llegas a todo», concluye.

En la plantilla, donde ya se han mentalizado de que el gol llegará tarde o temprano, la imbatibilidad del Cuarte se gestiona con humor. Los compañeros del guardameta oscense, cuando llega al vestuario, bromean llamándole «el mejor portero de España». Aun así, todos son conscientes de la dificultad de seguir manteniendo la portería a cero, aunque, según afirma el portero, no es algo que vaya a afectarles. «Al final, lo más normal es que te metan goles, no esto». En este sentido, tampoco será un problema para él: «El día que me metan gol, me mosqueará, pero estoy muy tranquilo».

Aunque el propio entrenador aseguró que el club no se había marcado el ascenso como uno de los objetivos principales para esta temporada, Hernández no esconde su espíritu competitivo. «Yo siempre he sido de soñar a lo grande. Y lo más grande sería ganar la Liga», reconoce el guardameta. Hernández está convencido de que, trabajando como lo ha hecho hasta ahora el CD Cuarte puede pelear por cualquier cosa.