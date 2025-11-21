El Teruel recibe este sábado al Torremolinos para seguir en lo alto

El Teruel quiere seguir en lo alto de la clasificación de Primera RFEF, donde ha estado en casi todas las doce jornadas disputadas de una temporada en la que jugadores y entrenador han rendido a buen nivel, mientras que el Tarazona también está haciendo un buen papel en la parte media-alta de la clasificación.

Este sábado el Teruel, cuarto en la clasificación, recibirá en el campo municipal de Pinilla, a las 18.30 horas, al Torremolinos, en un encuentro que en principio se prevé asequible para los intereses de los rojillos ante un rival que está en la zona media de la tabla.

Por su parte, el Tarazona viaja hasta Madrid para enfrentarse este próximo domingo, a las 12.00 horas, al Alcorcón con el objetivo de no regresar de vacío. No lo tendrá sencillo a pesar de que el Alcorcón no está bien posicionado en la clasificación, ya que está en la parte media la tabla.

Por otro lado, la jornada duodécima en Segunda Federación depara un importante derbi capitalino entre el Zaragoza B y el Ebro, que se disputará el domingo a las 12.00 horas en la ciudad deportiva del Real Zaragoza. Los dos rivales no están bien clasificados, con los filiales zaragocistas en puestos de descenso y el Ebro en puesto de promoción, por lo que se prevé un duelo igualado e intenso.

El Utebo, en la primera posición de la tabla, recibe mañana sábado al Mutilvera a las 17.00 horas en el campo de Santa Ana y no debería tener problemas para deshacerse de su rival, ya que el conjunto navarro que se mueve por las posiciones bajas en la clasificación.

El Ejea se desplaza este domingo a tierras riojanas para enfrentarse a la SD Logroñés a las 17.00 horas en el campo de las Gaunas de Logroño en un partido que se prevé complicado para el conjunto de las Cinco Villas ante un rival que en su campo se muestra fuerte.

En el grupo 3, el Barbastro no tiene un desplazamiento fácil este próximo domingo para medirse a las 17 horas al Reus, un rival de los fuertes en su grupo El equipo catalán ocupa la tercera posición mientras que el conjunto barbastrense ha caído en las últimas jornadas y ahora está en puestos de promoción