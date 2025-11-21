El Wanapix y el Entrerríos se citan en el gran derbi zaragozano de fútbol sala

El Wanapix y el Entrerríos Automatización se citan este sábado a las 19.00 horas en el pabellón Siglo XXI para disputar el derbi zaragozano de fútbol sala. El Wanapix Sala 10, líder con diecinueve puntos en Segunda División, los mismos que un Móstoles al que supera por diferencia de goles, jugará como local y recibirá a un Colo Colo que viene en una muy buena dinámica.

El Entrerríos no pierde en Liga desde la primera jornada y suma actualmente trece puntos, tres por debajo de la quinta plaza que da opción a disputar el playoff de ascenso a Primera División. Los azulones están reforzados moralmente por el buen partido realizado en Copa del Rey donde ofrecieron una gran imagen sobre la pista de La Granja ante el Quesos El Hidalgo Manzanares, cuarto clasificado en la categoría de oro, en la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Por ello, el Entrerríos acudirá al Siglo XXI con el objetivo de ganar al líder y dar así continuidad a esas sensaciones positivas para mantener la racha de partidos sin conocer la derrota. Los de Alfonso Rodríguez, en séptima posición, están a tan solo seis puntos del Sala 10 y sacan ocho a los puestos de descenso, por lo que pueden permitirse mirar hacia arriba en la clasificación.

Por su parte, el Wanapix tratará de amarrar los tres puntos en casa para seguir dando forma al objetivo del ascenso a Primera División tras perder la categoría la pasada campaña. El equipo dirigido por Jorge Palos, con Augusto liderando la faceta goleadora con cinco tantos, encadena tres triunfos seguidos, dos contra rivales de la zona alta de la tabla y otro ante el colista, y todavía no conoce la derrota en casa, por lo que será difícil que deje escapar la victoria.

El de mañana será el sexto enfrentamiento oficial entre el Entrerríos y el Wanapix, siendo cuatro de ellos en Liga y dos en Copa del Rey. En el más reciente, en el torneo del KO, el Colo Colo se impuso en la tanda de penaltis anotando todos sus intentos desde los seis metros, tras acabar con empate a tres en el marcador después de los 40 minutos reglamentarios y no poder deshacer la igualdad en la prórroga.