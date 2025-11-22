Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bolo, a examen en El Alcoraz ante el Sporting. La previa del Huesca-Sporting

El conjunto oscense, en descenso, recibe este domingo a un rival que también necesita cambiar su inercia

Sielva controla el balón durante un entrenamiento.

Sielva controla el balón durante un entrenamiento. / SD HUESCA

El Periódico de Aragón

Huesca

El Huesca y Sporting de Gijón se miden este domingo en El Alcoraz (16.15 horas) con la necesidad de ambos de reaccionar e invertir la tendencia en la que están inmersos, en particular los locales, agobiados por los 15 puntos que le sitúan en puestos de descenso. El cambio de entrenador con la llegada de Jon Pérez Bolo no le sirvió para sumar puntos en la última jornada en el campo del Zaragoza, donde cayó por la mínima en un partido muy flojo de los azulgrana que ha ahondado la herida anímica y deportiva.

Las sensaciones fueron muy malas en el equipo oscense y ahora no le queda otra alternativa que mejorar en todos los sentidos, empezando por la intensidad y la energía, ausentes en los últimos partidos que le han costado bajar muchos puestos en la clasificación.

La preocupación se ha adueñado de los jugadores y de la afición, por lo que el cuadro aragonés se ha conjurado en poner punto y final y empezar a enderezar el rumbo antes que sea tarde.

Tras apostar por los jugadores veteranos en su primer partido en el banquillo oscense, ahora habrá que ver si sigue por esa línea o combina juventud y veteranía ante el encuentro frente al Sporting. En El Alcoraz, que es donde está sacando los puntos el Huesca en esta temporada, Bolo podría variar de sistema de juego y apostar por el 4-4-2, siendo más ofensivo el equipo para generar más juego y ocasiones de gol.

Los locales llegan con las bajas de Toni Abad, Liberto Beltrán, Diego Aznar, Jordi Martín y Javi Mier.

El Sporting también quiere romper su mala racha reciente, con tres partidos seguidos sin ganar y dos puntos de nueve posibles, un bache que ha coincidido con la ausencia de Juan Otero. A pesar de su importancia, recién recuperado de una lesión muscular, es altamente probable que Borja Jiménez no lo incluya de partida en el once titular, que formaría a priori con su 4-2-3-1 habitual con las bajas de Pablo García, Kevin Vázquez y Loum en la convocatoria.

Alineaciones probables:

Huesca: Dani Jiménez; Angel Pérez, Piña, Pulido, Ro; Sielva, Portillo; Kortajarena, Ojeda, Enrich; y Enol.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Amadou.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz).

