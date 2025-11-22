El Entrerríos salva un punto en el último minuto en el derbi con el Wanapix

El Wanapix y el Entrerríos Automatización se repartieron los puntos en un intenso derbi zaragozano (2-2). El equipo de Jorge Palos remontó el gol local de Jorge Tabuenca pese al recital de paradas de Molina, pero en el último minuto Carlos García, en una acción caótica de cinco, logró el empate final

Fue el Wanapix el que tuvo la mayoría de ocasiones en el primer tiempo, pero fue el Entrerríos Automatización el que logró irse con ventaja al descanso. Alegre buscó rematador con un centro tenso, Molina tapó una falta de Ortego y Alegre de nuevo chutó alto por poco. El equipo visitante se desperezó con un tiro de Alberto Inés bien tapado por Iván Bernad.

Molina siguió parando todo lo que le llegaba. Salvó una carrera de Kike Liao y un tiro de Quique Hernando en la continuación de la jugada, también otra gran acción personal de Brasesco y otra a Miguel Lahoz, que casi acaba en gol en el otro lado de la pista en la contra de Jorge Tabuenca.

Como reza el tópico el que perdona la paga… y la pagó. Jorge Tabuenca, tras pase de Marcos Forga, logró batir a Iván Bernad. Antes del descanso siguió insistiendo el Wanapix, pero sin fortuna. La mejor fue de Augusto, que lanzó un potentísimo tiro al palo.

Si el recital de paradas de Molina en la primera parte fue importante, en el segundo acto no se quedó atrás. El Wanapix fue un vendaval y el portero visitante un muro. Kike Liao tiró al lateral de la red, Molina detuvo una recuperación de Alegre en campo rival, otra a Richi Felipe, Brasesco picó arriba y hasta paró una con la cara a Richi Felipe.

Y al fin, al minuto 32, Augusto logró el empate tras un regalo de Alegre. Siguió enloquecido el partido, ya que acto seguido los visitantes cometieron la sexta falta, pero Ortego falló. Sin embargo, Kike Liao, en una jugada personal de Augusto, logró obrar la remontada.

El Entrerríos, con el juego de cinco, dispuso de varias ocasiones claras para empatar y en una acción caótica, Carlos García, a menos de un minuto del final, consiguió el empate final.