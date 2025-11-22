Norris se lleva una pole de riesgo extremo en Las Vegas; Sainz, tercero

Lando Norris ha sacado a relucir su mejor versión en la clasificación del GP de Las Vegas, que se ha disputado en unas condiciones muy complicadas, con mucho frío, lluvia de salida y pista mojada hasta el final.

El líder del Mundial se ha llevado la pole para la carrera de este domingo, con un crono de 1.47.934, superando por tres décimas Max Verstappen y también a un Carlos Sainz , que se ha empleado a fondo para asegurarse el tercer puesto en parrilla. Fernando Alonso también ha brillado y ha sido séptimo con Aston Martin.

Q1: Hamilton y Antonelli, KO bajo la lluvia

La clasificación ha arrancado en medio del diluvio y en condiciones de máxima dificultad, con todos los pilotos intentando evitar las líneas blancas, definidas con pintura no homolgada para lluvia. Fernando Alonso ha sido el primero en optar por neumáticos de lluvia extrema, mientras los demás lo hacían con intermedios y cambiaban viendo la dificultad del momento.

La lluvia ha ido arreciando y el asfalto, aunque todavía con mucha agua, ha permitido empezar a buscar vuelta rápida, con hasta 10 segundos de mejora en las últimas vueltas. Russell , que había liderado los Libres 3, ha pasado ronda con el mejor crono seguido por los dos Aston Martin de Alonso y Stroll .

Tras el susto de Bearman, Albon se ha ido contra el muro, rompiendo la dirección del Williams.

Entre los eliminados en esta primera criba, muchas sorpresas, con un Mercedes, un Red Bull y un Ferrari fuera de combate. Los eliminados han sido Bortoleto, Antonelli, Hamilton, Tsunoda y Albon.

Q2: Sainz y Alonso, en la batalla

Se ha retrasado el inicio de la Q2 para limpiar la pista de las piezas de fibra de carbono de los accidentes de Bearman y Albon y revisar las protecciones, especialmente en la escapatoria de la Curva 14.

La segunda ronda ha comenzado con neumáticos de lluvia extrema para todos y el circuito convertido en una pista de patinaje. Russell ha salido bien librado de una maniobra al límite y también Norris ha estado cerca del drama.

Lideraba Verstappen por delante de los dos Aston Martin y Sainz ha conseguido situarse segundo con una buena vuelta. Los McLaren han reaccionado se han colocado en el top tres provisional.

El primero en atreverse con intermedios ha sido Stroll, que ha servido de referencia para los demás. Al canadiense no le ha salido bien la jugada y se ha quedado fuera, junto a Hulkenberg, Ocon, Bearman y Colapinto. Russsell ha pasado a Q3 como el más rápido, con los dos españoles metidos en la batalla y Sainz especialmente destacado.

Q3: Pole para Norris

El definitivo pulso por la 22ª pole de la temporada se ha desarrollado igualmente en condiciones dantescas, con una temperatura del asfalto de solo 12 grados, muy baja para los F1, y con neumáticos intermedios como elección general.

Todos han esperado a la mejora de pista final para hacer su mejor vuelta. Sainz, que ha llegado a rodar primero, ha terminado tercero, una posición excelente en parrilla con el Williams, mientras Alonso ha firmado un meritorio séptimo puesto.

La pole se la ha llevado el hombre del momento, Lando Norris, que ha roto el 'maleficio' de McLaren en Las Vegas y abrirá la parrilla por séptima vez este año. El líder del Mundial saldrá este domingo (05.00 horas) escoltado por Max Verstappen, que se ha quedado a tres décimas, al igual que Sainz. Russell y Piastri han completado el top cinco.