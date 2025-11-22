BALONCESTOEl equipo
Segunda victoria consecutiva para el CBZ (71-87)
El equipo aragonés dominó el partido de principio a fin en casa del Sol Gironés
El CBZ ha cogido carrerilla y tras ganar de manera solvente al Salou hace una semana, ayer logró su segundo triunfo consecutivo en la pista del Sol Gironés Bisbal Básquet por 71-87. El conjunto de Víctor Rubio dominó de principio a fin y ganótres de los cuatro cuartos, empatando el otro. En el último sentenció con un 23-31. Es el tercer triunfo del curso para el CBZ.
Adriá Aragonés fue el máximo anotador de los aragoneses con 22 puntos, mientras que Edu Gatell sobresalió con 13 rebotes y Dani Arjol sumó 13 puntos y 6 asistencias.
