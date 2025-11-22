Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda victoria consecutiva para el CBZ (71-87)

El equipo aragonés dominó el partido de principio a fin en casa del Sol Gironés

Guille Colom, durante un partido.

Guille Colom, durante un partido. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El CBZ ha cogido carrerilla y tras ganar de manera solvente al Salou hace una semana, ayer logró su segundo triunfo consecutivo en la pista del Sol Gironés Bisbal Básquet por 71-87. El conjunto de Víctor Rubio dominó de principio a fin y ganótres de los cuatro cuartos, empatando el otro. En el último sentenció con un 23-31. Es el tercer triunfo del curso para el CBZ.

Adriá Aragonés fue el máximo anotador de los aragoneses con 22 puntos, mientras que Edu Gatell sobresalió con 13 rebotes y Dani Arjol sumó 13 puntos y 6 asistencias.

