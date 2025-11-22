El Teruel se atasca en Pinilla con su segunda derrota consecutiva

Inesperado tropiezo del CD Teruel en Pinilla, donde pagó su falta de acierto ante el Juventud de Torremolinos con una segunda derrota consecutiva en casa tras la cosechada ante el Cartagena. El conjunto de Vicente Parras acumuló más llegadas y mereció marcar algún gol antes de que una contra fulgurante tras un córner decidiera el duelo, con el gol de Usse Diao en el minuto 61.

El partido comenzó con dominio del Teruel, que tuvo varias oportunidades de marcar, sobre todo con los intentos de Moreno, pero el Juventud supo resistir y ya en el tramo final de la primera parte amenazó a Gálvez, con un disparo de Camacho que pudo adelantar a los visitantes, mientras que Andrés también rozó el gol para los turolenses.

La segunda mitad empezó con el mismo tono, pero una transición muy rápida tras un córner a favor desarboló al Teruel para que Gálvez fuera batido por Usse Diao cuando quedaba media hora de partido. Padilla, en el tramo final, en los últimos minutos, tuvo dos disparos que merecieron ser el empate, pero el Teruel no logró las tablas y se queda cuarto clasificado y con dos derrotas seguidas en su feudo.

Ficha técnica

CD Teruel: Gálvez, Andrés, Van Rijn, Abraham, Royo, Teddy (Merencio, m. 46), Relu (Joseda, m. 46), Blesa (Redon, m. 69), Albisua, Goyo (Ayman, m. 60) y Moreno (Padilla, m. 79).

Juventud de Torremolinos: Cuenca, Edu López, Héctor (Roldán, m. 86), Climent, Camacho (Christian, m. 86), Cristóbal, Iban Ribeiro, Gori Gracia, Lesedi Steve (Daniel, m. 46), Alonso (Gallego, m. 79) y Usse Diao (Escardo, m. 89).

Gol: 0-1, min 61: Usse Diao.

Árbitro: Brull Acerete (Comité Catalán). Amonestó a Relu, Abraham, Ayman y Royo por el Teruel; Camacho, Lesedi Alset y Gori Gracia por el Juventud de Torremolinos.

Incidencias: Partido en el campo de Pinilla.