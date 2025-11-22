Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

El Utebo se consolida como líder con una goleada ante la Mutilvera (4-0)

Este domingo se disputa el derbi entre el Aragón y el Ebro

El Utebo se ha impuesto a la Mutilvera este sábado.

El Utebo se ha impuesto a la Mutilvera este sábado. / UTEBO FC

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Utebo de Juan Carlos Beltrán, suma y sigue. Este sábado ha goleado a la Mutilvera en Santa Ana (4-0) para afianzarse en lo más alto del grupo 2 de Segunda RFEF con 26 puntos en 12 jornadas. No obstante, el conjunto zaragozano tuvo que esperar a la segunda parte tras una primera de dominio pero sin goles. Tras el descanso no tardó en adelantarse el Utebo, Leitón abrió la lata en el minuto 50. Después llegó el doblete de Delgado, en los minutos 57 y 74, y Alberca cerró la goleada en el 79.

Este domingo es el turno del resto de aragoneses de la categoría. Destaca el derbi entre el Aragón y el Ebro programado a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva y, además, la SD Ejea visita a la SD Logroñés a las 17.00 en el mismo grupo 2. En el 3, el Barbastro debe desplazarse hasta Reus para jugar a las 17.00 horas.

FICHA TÉCNICA

UTEBO FC: Chanza, Mateu (Pedrosa, min. 83), Meseguer, Adán, Suárez, Barry, Rodríguez (Rivera, min. 83), Delgado (Alberca, min. 75), Leitón (López de Haro, min. 83), Beitia (Mendinueta, min. 75) y A. Rodríguez.

MUTILVERA: Fraga, González, Teres (Ardanaz, min. 80), Goicoechea (Banzo, min. 74), Bujanda (Goñi, min. 61), Galhardo, Biesa, Ciaurriz, Roldán (Aranguren, min. 61), Arocena (Telechea, min. 61) y Lizarraga.

GOLES: 1-0, min. 51, Leitón; 2-0, min. 57, Delgado; 3-0, min. 74, Delgado; 4-0, min. 79, Alberca.

ÁRBITRO: Ruiz Gómez. Amonestó a Rodríguez Cotos, del Utebo.

TEMAS

