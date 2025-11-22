FÚTBOL
El Utebo se consolida como líder con una goleada ante la Mutilvera (4-0)
Este domingo se disputa el derbi entre el Aragón y el Ebro
El Utebo de Juan Carlos Beltrán, suma y sigue. Este sábado ha goleado a la Mutilvera en Santa Ana (4-0) para afianzarse en lo más alto del grupo 2 de Segunda RFEF con 26 puntos en 12 jornadas. No obstante, el conjunto zaragozano tuvo que esperar a la segunda parte tras una primera de dominio pero sin goles. Tras el descanso no tardó en adelantarse el Utebo, Leitón abrió la lata en el minuto 50. Después llegó el doblete de Delgado, en los minutos 57 y 74, y Alberca cerró la goleada en el 79.
Este domingo es el turno del resto de aragoneses de la categoría. Destaca el derbi entre el Aragón y el Ebro programado a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva y, además, la SD Ejea visita a la SD Logroñés a las 17.00 en el mismo grupo 2. En el 3, el Barbastro debe desplazarse hasta Reus para jugar a las 17.00 horas.
FICHA TÉCNICA
UTEBO FC: Chanza, Mateu (Pedrosa, min. 83), Meseguer, Adán, Suárez, Barry, Rodríguez (Rivera, min. 83), Delgado (Alberca, min. 75), Leitón (López de Haro, min. 83), Beitia (Mendinueta, min. 75) y A. Rodríguez.
MUTILVERA: Fraga, González, Teres (Ardanaz, min. 80), Goicoechea (Banzo, min. 74), Bujanda (Goñi, min. 61), Galhardo, Biesa, Ciaurriz, Roldán (Aranguren, min. 61), Arocena (Telechea, min. 61) y Lizarraga.
GOLES: 1-0, min. 51, Leitón; 2-0, min. 57, Delgado; 3-0, min. 74, Delgado; 4-0, min. 79, Alberca.
ÁRBITRO: Ruiz Gómez. Amonestó a Rodríguez Cotos, del Utebo.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- Zaragoza contará con un nuevo Belén gigante por Navidad: esta será su ubicación
- Ryanair anuncia un nuevo y sorprendente destino desde Zaragoza por Navidad
- Un error humano deja sin agua a 30.000 vecinos de Utebo, Casetas y Garrapinillos: 'Lo llevamos con resignación
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Tres brotes de gastroenteritis en tres negocios de Zaragoza: hay 17 personas afectadas
- Un funcionario se querella contra el exrector de la Universidad de Zaragoza por prevaricación