El Contazara Zaragoza se vuelve de vacío de su viaje a Benidorm (35-29)

El Contazara Zaragoza no pudo sumar en si visita al Benidorm y cayó por 35-29 en la undécima jornada de la División de Honor Plata, donde ocupa la decimosegunda posición con 8 puntos. La primera mitad fue muy igualada, marcada por un intercambio de goles entre ambos equipos que no permitió a ninguno tomar una ventaja significativa. El Benidorm lo intentó aprovechando la exclusión de Wagner pero el Contazara respondió para llegar al descanso con un 17-16 en el marcador que dejaba todo abierto.

Sin embargo, la segunda fue muy diferente para los intereses del conjunto de Mariano Ortega. Los locales elevaron el ritmo y aprovecharon los lanzamientos francos y de siete metros para ir tomando la delantera en el marcador. El Contazara intentó sobreponerse y pelear por el partido, pero cada acción era respondida con gran efectividad por los alicantinos. Sin embargo, un parcial de 6-0 al inicio de la segunda parte fue demasiado para los aragoneses. Aunque no bajaron los brazos, apenas pudieron recortar distancias, nunca lo suficiente como para tener opciones de puntuar.

Los goles estuvieron muy repartidos y hasta tres jugadores lograron cuatro tantos: Sergio Wagner, Quique Camas y Alejandro Plaza. Hasta doce jugadores del Contazara lograron anotar en la mañana de ayer. La próxima jornada el conjunto aragonés recibirá al Attica 21 Hotels OAR La Coruña, el equipo que le dejó sin ascenso directo en la fase disputada en la ciudad gallega, el sábado 29 a las 20.30 horas en el Siglo XXI.