Derbi zaragozano con reparto de puntos entre el Deportivo Aragón y el CD Ebro (0-0)

El Deportivo Aragón solo ha podido rascar este domingo un punto en el partido contra el CD Ebro y engorda su mala racha de ya seis partidos sin conocer la victoria. El derbi zaragozano en Segunda Federación se ha resuelto sin goles y con mal sabor de boca para ambos equipos que siguen una jornada más en la zona baja, en descenso el filial del Real Zaragoza y en playout el conjunto arlequinado.

Los de Emilio Larraz, que suman un gol y un punto en los últimos cinco encuentros, visitarán la siguiente jornada al Eibar B, al que pasarán en la clasificación en caso de ganar. Por su parte, los de Javier Genovés recibirán el próximo fin de semana al Alavés B, antes de la cita copera contra el Atlético Osasuna tres días después.