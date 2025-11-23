Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda RFEF

Derbi zaragozano con reparto de puntos entre el Deportivo Aragón y el CD Ebro (0-0)

Los de Emilio Larraz siguen sin reencontrarse con la victoria y consiguen en la ciudad deportiva un insuficiente punto que los mantiene en los puestos de descenso

Hugo Barrachina, del Deportivo Aragón, y Novials, del CD Ebro, disputan el balón en la ciudad deportiva.

Hugo Barrachina, del Deportivo Aragón, y Novials, del CD Ebro, disputan el balón en la ciudad deportiva.

Bruno Palacio

El Deportivo Aragón solo ha podido rascar este domingo un punto en el partido contra el CD Ebro y engorda su mala racha de ya seis partidos sin conocer la victoria. El derbi zaragozano en Segunda Federación se ha resuelto sin goles y con mal sabor de boca para ambos equipos que siguen una jornada más en la zona baja, en descenso el filial del Real Zaragoza y en playout el conjunto arlequinado.

Los de Emilio Larraz, que suman un gol y un punto en los últimos cinco encuentros, visitarán la siguiente jornada al Eibar B, al que pasarán en la clasificación en caso de ganar. Por su parte, los de Javier Genovés recibirán el próximo fin de semana al Alavés B, antes de la cita copera contra el Atlético Osasuna tres días después.

FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO ARAGÓN: Carlos Calavia; Juan Carlos Sabater (Ángel Linares, m.90), Hugo Barrachina, Reda Ergouai, Enzo Facchin, Lucas Terrer, Iker García, Jaime Tobajas (Manuel Sesé, m.80); Darius Fustos (Yoha Vásquez, m.80), Hugo Pinilla, Miguel Conde (David García, m.90).

CD EBRO: Aitor Mujica; Emmanuel Attipoe, Javier Hernández, Héctor Espiérrez, Nacho Uche; Alejandro Muñoz, Jaime Requés, Álvaro Novials; Usher Lobede (Paki, m.66), Víctor Charlez (Marc Prat, m.90), Kevin Soeiro (K. Sánchez, m.80).

ÁRBITRO: Joan Masip Vidal. Amonestó a I. García y Reda Ergouai, del Deportivo Aragón, y a Espi, J. Hernández, E. Attipoe y Paki, del CD Ebro.

