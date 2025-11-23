Tercera RFEF
El Monzón se gana el liderato ante el colista y el Cuarte pone fin a su racha de imbatibilidad
El empate deja a los de Javi Álamo terceros con 24 puntos, por detrás del Monzón, que es líder con 26 tras golear al colista, y del Calamocha, que perdió ante el Caspe y se queda segundo
El idilio del Cuarte con la portería a cero ha terminado este domingo después de once jornadas sin encajar un solo gol y lo ha hecho en casa de los de Javi Álamo al quedar 1-1 contra el Robres. El empate, el segundo consecutivo para el Cuarte, los deja terceros con 24 puntos, por detrás del Monzón, que es líder con 26 tras golear al colista, el Zuera, y del Calamocha, que perdió ante el Caspe y se queda segundo con 25.
En la undécima jornada en Tercera RFEF ganaron también el Huesca B, que metió una manita en casa al Illueca, el Binéfar, que cortó en Cariñena su racha de cinco partidos sin ganar, y el Andorra, ante el Belchite.
Además del Cuarte, terminaron con reparto de puntos el Almúdevar-Casetas, el Tamarite-La Almunia y el Utrillas-Épila. Los tres puestos de descenso siguen siendo para el Casetas y el Belchite, con cinco puntos, y el Zuera, colista con cuatro.
