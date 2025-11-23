El Real Madrid celebra su Asamblea Ordinaria con Florentino sorteando la SAD y los socios molestos por su silencio

Este domingo se celebrará la Asamblea General Ordinaria, que se realizará de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid a partir de las 9 en primera convocatoria y a las 10 en segunda. El foco está puesto en la intervención de Florentino Pérez, en la que se espera que se refiera a la posible creación de una nueva sociedad mercantil para poder inyectar ingresos en el club que podrían llegar a cubrir el 10% del valor del club, lo que rondaría los mil millones de euros.

No a la SAD

El presidente ha descartado el cambio de modelo accionarial del club, con lo que el Real Madrid no se convertirá en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) como se había filtrado en algún momento desde el club blanco. La Ley del Deporte permite que los clubes realicen actividades comerciales o creen sociedades filiales mientras los ingresos se reinviertan en los fines deportivos y no se repartan beneficios (art. 13 y Ley 10/1990, art. 2 y Ley 39/2022). Así que no se producirá una venta directa del 10% del club, sino que se creará una sociedad participada mayoritariamente por el club, permitiendo la entrada de inversión que necesita el Real Madrid sin perder el modelo de propiedad de socios ni convertirse en SAD. Resta por saber qué partes del negocio del club (explotación del estadio, derechos de TV, derechos de comercialización...) transfiere el Madrid a esa sociedad mercantil.

No es la primera vez que Florentino acude a esta solución porque en 2021 ya creó la sociedad mercantil Real Madrid Estadio SL, para la gestión de diversos aspectos vinculados al Santiago Bernabéu, siendo además propietaria de Aparcamientos del Santiago Bernabéu SL, creada para la construcción de los parkings cuya adjudicación por parte del Ayuntamiento de Madrid ha sido revocada por la Justicia ya en dos ocasiones. Esta es la solución por la que apostaba Anas Laghrari, el gurú financiero de confianza de Florentino, partidario de la creación de filiales mercantiles para vehicular las líneas de negocio del club,

Y todo esto ocurre en medio de un clima enrarecido porque el presidente, a diferencia de años anteriores, no se ha reunido con los Socios Representantes en lo que estos llamaban "la preasamblea" para conocer sus inquietudes y ponerles al día de lo que se va a tratar en la reunión del domingo. Una costumbre que el presidente ha mantenido durante los últimos ejercicios y que valía para dejar encarrillada la asamblea y testear las inquietudes de la masa social blanca. Algo que ha provocado que estos socios estén molestos con Pérez, que se limitó a reunirse con los 100 socios más antiguos para hacerse la foto oficia.

Entre quienes han manifestado esa inquietud aparece la figura del expresidente Ramón Calderón, que se ha expresado en los siguientes términos al respecto de la posible "reorganización societaria" . Calderón ha manifestado lo siguiente: "Espero que el club no se convierta en sociedad anónima. ¿Por qué se quiere cambiar? ¿Hay alguna razón oculta? Es posible que el estadio se haya ido de precio y quizás sea complicado pagarlo. Si se explica a los socios, lo entenderán. Lo que no entenderían es que se diga que se hace esto para que el club siga siendo de sus socios. El club ya es de sus socios. Esa modificación implicaría que podría pasar a no serlo. Y eso es lo que a mí no me gusta".

El orden del día

1. Informe del presidente

2. Examen y aprobación, en su caso, de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025

3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2025/2026

4. Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027

5. Ruegos y preguntas