Primera RFEF
El Tarazona pierde en Alcorcón y cae a mitad de tabla (1-0)
Los de Juanma Barrero se mantienen a tan solo un punto del ‘playoff’ y afrontan una nueva salida el próximo fin de semana
La SD Tarazona ha perdido este domingo en Alcorcón por un solitario gol en la primera parte y ha dejado escapar la posibilidad de entrar en la zona noble de la tabla, aunque se mantiene a una victoria de distancia. Con la derrota, los de Juanma Barrero ponen fin a una racha de cuatro partidos sumando y siguen a dos puntos del otro equipo aragonés de Primera Federación, el Teruel, que también perdió esta jornada, y a seis puntos de un Atlético Madrileño con el liderato en las manos pese a haber pospuesto su encuentro.
Los turiasonenses, en undécima plaza con dieciocho puntos, afrontarán el próximo fin de semana una nueva salida ante el Sanluqueño. Los gaditanos han caído hoy goleados en Algeciras y son los penúltimos de la clasificación de Primera RFEF con once puntos, tres más que el colista, el Betis Deportivo.
FICHA TÉCNICA
ALCORCÓN: Gaizka Ayesa; Pol Domingo, Joan Rojas, Iván Pérez, Sergio Nieto; Rafa Llorente (David Navarro, m.71), Tarsi Aguado, Yael, Luis Vacas (Borja Martínez, m.71); Vladys, E. Paricio (Samu, m.78).
TARAZONA: Josele Martínez; Andrés Borge, Bakary Traoré, Marc Trilles (D. Cubillas, m.71), Chechu (David Soto, m.57), Carlos Nieto (Castroverde, m.39); Busi (Ángel López, m.57), Óscar Carrasco, Toni Ramón (Imanol Alonso, m.71); S. Armero, Vladys.
GOL: 1-0 (m.21), Vacas.
ÁRBITRO: Guillermo Cueto Amigo. Amonestó a Pérez, Aparicio y Rojas, del Alcorcón, y a Armero, Agüero, Ramón y Alonso, del Tarazona.
