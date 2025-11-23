El Zaragoza CFF gana al Badalona y obtiene licencia para soñar

El Zaragoza CFF es aún más líder después de ganar por 1 a 0 Badalona en un complicado y emocionante partido. El encuentro estuvo a la altura de lo prometido: primero contra segundo en un competido duelo por ser líderes del grupo y soñar con el ascenso.

El triunfo del Zaragoza CFF se encarriló en los primeros instantes de partido con un buen remate de Cris Ramos tras saque de esquina en el minuto 2. El Badalona no tardó en demostrar su calidad ofensiva y se volcó en ataque para buscar el gol del empate. Las aragonesas hicieron valer, una jornada más, su gran labor defensiva a la que contribuyeron todas las líneas del equipo para intentar minimizar el potencial atacante de las catalanas.

Torres en jugada, Cris Ramos rematando y Moe o Julia a balón parado tambien tuvieron ocasiones para las aragonesas antes del descanso. El partido se fue endureciendo en defensa justo antes de llegar al descanso con el Zaragoza CFF ganando por 1 a 0.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Badalona tuvo una buena ocasión a balón parado en la que Mallén volvió a ser clave para que las visitantes no lograsen el empate. Seguían insistiendo las visitantes, pero todo el equipo contribuía en defensa con gran atención de jugadores como Lauren, Carla o Moe.

En ataque, Ondiviela aprovechaba su velocidad por banda para buscar llegar a la porteria rival y Lorena peleaba cada balón. Una recta final de partido emocionante y con mucho ritmo en la que las de Roldán pudieron mantener la victoria a pesar de la calidad de Badalona y siempre con el gran apoyo de la afición desde las gradas del Mudéjar.

Un triunfo de autoridad que hace que el Zaragoza CFF siga líder tras once jornadas con 3 puntos de renta sobre el segundo, que ahora es el Espanyol, y 4 puntos de ventaja respecto al Badalona que ahora se queda tercero. ¡Seguimos soñando!

FICHA TÉCNICA

ZARAGOZA CFF: Mallén, Sofía, Curtin, Carol Rodríguez, Torres (Ondiviela, min. 58), Mar, Julia Ceballos, Carla Gómez, Cris Ramos, Estáun (Lorena, min. 68) y Moe

BADALONA: Laia, Martina (Andrea Cano, min. 46), Lucía Carmona, Nerea Carmona, Julia Maillo, Abril (Berta, min. 46), Aitana, Aina (De la Fuente, min. 79), Laia Abdon, Valeria Bernabe (Paula, min. 46) y Marta Fernández (Ona, min. 58)

GOLES. 1 – 0, min.2, Cris Ramos.

ÁRBITRO: Alberto Orcajo. Mostró tarjeta amarilla a Mar del Zaragoza CFF y a Martina y Lucía Carmona del Badalona

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la undécima jornada de Liga disputado en el CDM Mudéjar