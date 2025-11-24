Fútbol
El Uña y Roña FC y el Interlatino se lían a tortas en un partido de fútbol en Zaragoza: siete jugadores acaban en Urgencias
El encuentro, de Fútbol 7 amateur, se disputó el domingo en el Campo de la Azucarera, hasta donde tuvo que desplazarse la Policía Nacional
Del campo del fútbol al hospital. Así acabaron hasta siete jugadores del partido de fútbol 7 amateur que disputaron el Uña y Roña FC y el Interlatino A. En un encuentro que se disputó el domingo en el Campo de la Azucarera, la Policía Nacional, tal y como explica el propio cuerpo a este diario, tuvo que intervenir en una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol entre dos equipos juveniles.
"A la llegada de los agentes, varios jugadores y acompañantes presentaban contusiones y arañazos, declarando haber recibido empujones y golpes durante un partido en el campo", explican. Los policías separaron a los implicados, identificaron a los participantes y recogieron las declaraciones de testigos y entrenadores.
El comienzo de la trifulca se produjo cuando dos futbolistas rivales se encararon y después el asunto pasó a mayores cuando entraron otros compañeros e incluso varios aficionados y amigos que estaban viendo el partido. En total, casi 50 personas implicadas. El resultado de la tangana fueron decenas de heridos leves y hasta siete personas acabaron en Urgencias.
La Policía Nacional asegura que miembros de ambos equipos les subrayaron su intención de denunciar los hechos. "Se indican los pasos a seguir y, si se denuncian, el juzgado los citará", explican desde la Policía.
- El nuevo y demandado pabellón de Zaragoza pisa el acelerador: será uno de los más grandes de la ciudad y su construcción es inminente
- Reabre una famosa juguetería de Zaragoza: coleccionismo 'vintage' y un búnker de la guerra civil en el sótano
- El otro Belchite de Aragón: el pequeño municipio zaragozano abandonado durante la Guerra Civil que nunca fue reconstruido: 'Era inviable vivir allí arriba
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí
- Recorrido de una noche para repartir abrigo a las personas sin hogar de Zaragoza: 'Piden muchos requisitos para entrar a un piso y yo no cumplo con ninguno de ellos
- Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote
- El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones