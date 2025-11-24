El Uña y Roña FC y el Interlatino se lían a tortas en un partido de fútbol en Zaragoza: siete jugadores acaban en Urgencias

Del campo del fútbol al hospital. Así acabaron hasta siete jugadores del partido de fútbol 7 amateur que disputaron el Uña y Roña FC y el Interlatino A. En un encuentro que se disputó el domingo en el Campo de la Azucarera, la Policía Nacional, tal y como explica el propio cuerpo a este diario, tuvo que intervenir en una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol entre dos equipos juveniles.

"A la llegada de los agentes, varios jugadores y acompañantes presentaban contusiones y arañazos, declarando haber recibido empujones y golpes durante un partido en el campo", explican. Los policías separaron a los implicados, identificaron a los participantes y recogieron las declaraciones de testigos y entrenadores.

El comienzo de la trifulca se produjo cuando dos futbolistas rivales se encararon y después el asunto pasó a mayores cuando entraron otros compañeros e incluso varios aficionados y amigos que estaban viendo el partido. En total, casi 50 personas implicadas. El resultado de la tangana fueron decenas de heridos leves y hasta siete personas acabaron en Urgencias.

La Policía Nacional asegura que miembros de ambos equipos les subrayaron su intención de denunciar los hechos. "Se indican los pasos a seguir y, si se denuncian, el juzgado los citará", explican desde la Policía.