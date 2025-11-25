El desafío extremo del aragonés Juan Carlos Gimeno: cruzar la Patagonia corriendo

El aragonés Juan Carlos Gimeno emprenderá a finales de febrero del próximo año un nuevo desafío: cruzará corriendo la Patagonia argentina y chilena hasta llegar a Ushuaia, la Tierra del Fuego. Serán más de 1.200 kilómetros atravesando montañas, glaciares y lagos, en los que el atleta deberá ser autosuficiente y pasará largas jornadas corriendo, cargando todas sus provisiones.

La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha mantenido este martes un encuentro con el atleta extremo, originario de Calamocha (Teruel), para conocer los detalles de esta nueva aventura en la que contará con el apoyo del Ejecutivo autonómico y de Ambar.

Cristina García ha recordado la experiencia de Juan Carlos Gimeno en este tipo de retos extremos y ha subrayado que el atleta “representa valores fundamentales del deporte, que transmite a través de su pasión, de la superación de estos retos personales con los que, además, contribuye a proyectar la marca Aragón en todo el mundo”.

Por su parte, Juan Carlos Gimeno ha asegurado que es “un orgullo enorme llevar la marca Aragón al otro lado del mundo” y ha explicado que está realizando “una preparación muy dura en mi tierra, en Calamocha, y en las montañas del Pirineo”. “Estoy realizando como tres maratones a la semana, pero la carga de entrenamiento se incrementará conforme se aproxime el reto”, ha señalado.

Este mismo año, en el mes de julio, Gimeno logró un récord mundial en Japón, subiendo al monte Fuji, el pico más elevado del país, hasta cinco veces en 17 horas. De este modo, se convirtió en la persona que más veces lo ha hecho, dado que el récord máximo anterior era de 4 veces. Además, el pasado mes de marzo ganó una carrera de 500 kilómetros en el Ártico, en la que pasó por condiciones de frío extremo y supervivencia.