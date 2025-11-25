La Federación Aragonesa lanza el proyecto 'Nadie sin fútbol': estas son sus claves

La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) ha presentado esta mañana el proyecto ‘Nadie sin fútbol’ dentro de su programa de responsabilidad social. El objetivo es favorecer la integración de chicos y chicas con especiales dificultades en la socialización, así como la permanencia en el deporte de aquellos que, con recursos limitados, no pueden continuar dentro de un club y la competición. La RFAF trabaja con el convencimiento de que, entre la sociedad aragonesa, el fútbol es algo más que un deporte: es una herramienta de socialización, de generación de redes personales y de vertebración del territorio.

Como ha explicado en la presentación del proyecto el presidente de la RFAF, Manuel Torralba, “estas redes sociales se configuran sobre todo a través de los clubs de fútbol ya que están perfectamente integrados en su entorno, cuentan con el respaldo de una masa social de la que provienen y son parte de los barrios y comarcas”. “Por eso -añade- queremos contar con ellos en este proyecto”.

La intervención positiva que supone este programa se estructurará en dos fases. Como ha explicado Marga Pueyo, vicepresidenta de relaciones institucionales y RSC de la Federación, “se iniciará con el proyecto de integración social en la Escuela de la RFAF y después lo extenderemos al territorio con el apoyo de los clubs”. En una segunda parte, se pondrá en marcha el programa de apoyo económico a deportistas sin recursos para permanecer en la competición.

Con la puesta en marcha gradual, “queremos ir asentando las diferentes fases del proyecto y concretar los perfiles de adolescentes con necesidades de apoyo para ser eficaces en la aplicación de los recursos”, ha indicado Marga Pueyo quien, además ha presentado al equipo de voluntariado que se va a encargar de los aspectos técnicos del proyecto.

La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) tiene una importante proyección social, ya que decenas de miles de aragoneses están involucrados en el mundo del fútbol. Esta relevancia genera la oportunidad de llevar a cabo actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), especialmente en lo que se refiere a los menores, por ser sujetos que necesitan mayor protección en la fase de la vida en la que se configura su personalidad.

Desde el año 2024 se han puesto en marcha programas como la Liga Di, el programa de integración con los internos del centro penitenciario de Zuera y su participación en el Torneo Intercentros Penitenciarios.