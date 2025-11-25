El Tarazona estalla contra el arbitraje: "Exigimos que se respete nuestra dignidad como club"

La SD Tarazona hizo público este lunes en sus redes sociales un contundente comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación y malestar” por lo que considera han sido reiteradas decisiones arbitrales en su contra. El escrito llegaba apenas unas horas después del último compromiso liguero frente a la AD Alcorcón, un duelo directo en la zona media de la tabla cuya polémica ha servido de detonante para la directiva del conjunto rojillo.

En el texto difundido a través X (Twitter), el club denuncia una “clara disparidad de criterios” en la toma de decisiones de los colegiados y un rigor distinto aplicado en su contra en comparación al mostrado hacia sus rivales. La queja no se limita a lo estrictamente técnico, ya que la dirección del Tarazona señala también actitudes inapropiadas: “La forma de dirigirse hacia miembros de nuestro Club no ha sido la adecuada”, reza el comunicado.

El texto pone el foco en la realidad demográfica y económica de la entidad: “Somos, dentro de los dos grupos, la población y el club de menor tamaño”, explica la directiva ante la realidad de un municipio de menos de 11.000 habitantes que compite contra grandes filiales y equipos históricos en la categoría. “Esta circunstancia en absoluto debe traducirse en un trato diferenciado por la dimensión de nuestro Club respecto a nuestros competidores”, añade el escrito.

Tras varias acciones ocurridas en el encuentro en Alcorcón, que el club adjunta en la publicación del comunicado mediante varias capturas de la grabación del partido, la tensión que se venía acumulando en las últimas jornadas ha terminado por explotar. La directiva del Tarazona subraya que su plaza en Primera RFEF se ha conseguido gracias a “años de buen hacer” y al “mérito deportivo”. Por ello, exigen que se respete su dignidad "como representantes de nuestra ciudad" para poder competir en igualdad de condiciones.

Actualmente, el equipo dirigido por Juanma Barrero se encuentra en la undécima posición con 18 puntos, y en la pasada jornada, la referenciada en el comunicado, perdió la oportunidad de entrar en playoff. Pese a la contundencia del texto, el club cierra el escrito tendiendo la mano y se muestra dispuesto a “colaborar en cuanto sea necesario” para defender la integridad de la competición.