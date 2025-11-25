El Villarreal se desfigura tras una noche aciaga en Dortmund

El Villarreal se ha quedado sin margen de error para buscar la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones tras caer goleado en su visita al Borussia Dortmund, en una noche aciaga para el equipo castellonense, que perdió todas sus opciones entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo.

Tras una primera parte notable del conjunto de Marcelino, en la que neutralizó por completo a su rival y dispuso de las mejores ocasiones, el tanto de Guirassy en el descuento provocó un efecto en cadena que se prolongó en los primeros compases de la reanudación, con un penalti, la expulsión de Juan Foyth y dos goles casi consecutivos que lo noquearon de forma definitiva.

Marcelino apostó por una defensa experta, un centro del campo físico y un ataque veloz para contener al Dortmund. El planteamiento del técnico asturiano, más allá del clásico arreón inicial del conjunto alemán, funcionó a la perfección durante casi todo el primer tiempo.

Tras aguantar sin daños la primera embestida, el Villarreal comenzó a mover el balón para explotar los espacios que dejaba el equipo rival. En su primer ataque elaborado, el conjunto amarillo encontró el gol, aunque el tanto no subió al marcador por el claro fuera de juego de Buchanan.

Desactivado el contragolpe del Dortmund, el equipo castellonense empezó a acercarse con peligro, casi siempre por los costados. Pépé sirvió a Buchanan una opción inmejorable para abrir el marcador, pero el canadiense remató mal un balón enviado al corazón del área. Poco después fue Gueye quien avisó con un disparo desde la frontal que salió rozando el larguero tras una acción de estrategia.

Sólo en el tramo final del primer periodo despertó el Dortmund, de la mano de Adeyemi. El internacional alemán avisó con una jugada individual que salvó Luiz Júnior. Fruto de ese empuje final, ya en el descuento, llegó un saque de esquina mal resuelto por la defensa amarilla que Guirassy, inédito hasta entonces, aprovechó para, tras varios rechaces, cabecear a la red casi sobre la línea.

El Villarreal no acusó de inmediato el golpe y salió decidido tras el descanso a buscar el empate. Buchanan volvió a tener una opción en el segundo minuto, pero su disparo fue bloqueado por la defensa alemana.

Sin embargo, en la primera ocasión en la que el Borussia Dortmund pudo correr, el partido se rompió. Tras un contraataque, Foyth, bajo palos, desvió con la zona entre el pecho y el hombro un tiro de Adeyemi, pero el colegiado, muy cerca de la acción, señaló penalti y expulsó al argentino.

Para colmo de males, Luiz Júnior detuvo en primera instancia el lanzamiento de Guirassy, pero el balón volvió a los pies del guineano, que lo empujó a placer. Con uno menos y 2-0, el choque se convirtió en una montaña imposible para el Villarreal, que apenas tres minutos después encajó el tercer tanto, obra de Adeyemi, tras un despeje de Gueye que rebotó en el extremo alemán.

El Villarreal intentó agarrarse al partido con un lanzamiento de falta de Pépé que salvó Kobel. Marcelino trató de minimizar los daños con la entrada de Rafa Marín, Moleiro y Parejo, pero el conjunto alemán no renunció a ampliar el marcador.

Ya en los últimos minutos, Cardona cometió un claro penalti sobre Adeyemi, que el portugués Fabio Silva estrelló en el larguero. El Dortmund, casi por inercia, cerró la goleada con un cuarto gol anotado por el lateral Svensson de cabeza, cuando el Villarreal ya había bajado los brazos.

El equipo castellonense, que aún no sabe lo que es ganar en la competición y sólo ha sido capaz de sumar un empate, está obligado a sumar todos los puntos en juego para mantener viva una clasificación que ya pende de un hilo.